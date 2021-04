Het hing al enkele maanden in de lucht, maar de organisatie achter de Grand Prix van Canada en de Formule 1 hebben ook voor 2021 een streep door de race in Montréal gezet. Turkije vervangt Canada op de Formule 1-kalender.

De Grand Prix van Canada ging in 2020 ook al niet door. Het coronavirus is nu wederom spelbreker, met Canada dat strenge inreis- en quarantainemaatregelen hanteert. Daarnaast was het houden van een race zonder publiek voor de Formule 1 naar verluidt weliswaar een mogelijkheid, maar financieel geen optie voor de organisatie.

De Grand Prix van Turkije neemt de plek van Canada in op de kalender. Dit betekent dat het Formule 1-circus na het nummer in Azerbeidzjan, op 6 juni, voor het weekend van 13 juni door kan reizen naar Turkije. Turkije organiseerde in 2020 ook al een race om een lege plek op de kalender op te vullen. Destijds deed het dat medio november.

Toch is er ook goed nieuws voor Canada: de huidige deal is met twee jaar verlengd. Zo worden de vervallen edities van 2020 en 2021 ‘goedgemaakt’. De Formule 1 en racepromotor kijken momenteel ook of ze tickethouders voor de geannuleerde races van 2020 en 2021 geld terug kunnen geven, of kaarten voor een toekomstige editie geven.

“Hoewel het jammer is dat we dit jaar niet naar Canada kunnen, doet het ons goed dat we kunnen aankondigen dat Turkije ook in 2021 weer een Grand Prix organiseert. Zeker na de fantastische race van vorig jaar”, zo laat Formule 1-CEO Stefano Domenicali optekenen.