Mediapas: Ook te voet maakt bocht 8 indruk op onze verslaggever in Turkije

In de videorubriek Mediapas neemt FORMULE 1 je tijdens het raceweekend mee in de paddock. In Turkije krijgt onze verslaggever André Venema de kans om de iconische bocht 8, een creatie van Hermann Tilke, van dichtbij te ontdekken. “Ook te voet een prachtige bocht om te zien.”



‘Een aanslag op je nek’

Ook Tom Coronel kent de iconische Istanbul Park en bocht 8 goed. “Als je naar Istanbul Park kijkt, dan kan het wel eens pittig worden. Ik zou in de weken voorafgaand aan de race wat extra nektraining gaan doen. Want deze baan heeft veel doordraaiers – bocht 8 is natuurlijk de bekendste van allemaal – die een serieuze aanslag op je nek zijn. Niet in ronde tien, maar wel na dertig rondjes”, voorspelt de WTCR-coureur.

“Istanbul Park is een mooi circuit: heel breed met van die lange sweepers. Ik heb er in het WTCC twee keer gereden. Er is ook nogal wat hoogteverschil, daar houd ik van. En heel belangrijk: er zijn goeie inhaalmogelijkheden. Zelfs zonder DRS. Het leuke is verder dat er voor de teams weinig data bekend is. Het kan wel eens lekker rommelig worden.” Daar lijkt Coronel gezien de actie op vrijdag gelijk in te krijgen.

