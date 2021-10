De Formule 1 verwacht komend weekend tijdens de Turkse Grand Prix een stuk minder problemen dan vorig seizoen. Een combinatie van een nieuwe laag asfalt, een flinke schrobbeurt en regen veranderde Istanbul Park in 2020 in een ijsbaan.

Turkije keerde vorig seizoen voor het eerst in negen jaar terug op de Formule 1-kalender. Omdat de omloop in de voorafgaande jaren nauwelijks was gebruikt, besloten de circuiteigenaren om vlak voor de race het circuit nog maar even opnieuw te asfalteren. De werkzaamheden waren slechts een paar weken voor de Grand Prix klaar en dus was er nauwelijks tijd om de baan in te rijden. Toen de baan vervolgens een flinke schoonmaakbeurt onderging en het tijdens het weekend ook nog eens ging regenen, lieten de gevolgen zich raden. Er volgde een flinke glibber- en glijpartij op een oppervlak dat onder andere door Lewis Hamilton werd omschreven als een ijsbaan. De Engelsman won de race overigens wel en mocht zich na afloop voor de zevende keer kronen tot wereldkampioen Formule 1.

De race-organisatie lijkt de kritiek van de coureurs en teams ter harte te hebben genomen. Het heeft maatregelen getroffen om een herhaling van het fiasco van vorig seizoen te voorkomen, zegt FIA-wedstrijdleider Michael Masi tegen Motorsport.com. “Het oppervlak in Turkije is met water gestraald. Dat is waarschijnlijk de beste manier om het te omschrijven. Het is een gebruikelijke techniek om de baan te behandelen. We hebben gezien dat die methode regelmatig is toegepast in Singapore. Daar worden de openbare wegen die we gebruiken vanwege het verkeer geregeld opnieuw geasfalteerd.”

De behandeling, in combinatie met het feit dat het circuit nu een jaar ouder is, zou volgens Masi de problemen moeten hebben opgelost. De FIA heeft de baan geïnspecteerd en de bevindingen aan de teams medegedeeld. “We sturen elk seizoen regelmatig updates naar de teams over eventuele wijzigingen aan circuits voor komende evenementen. Of het nu gaat om nieuwe barrières, andere hekken, poorten, wat dan ook. Het kan bijvoorbeeld ook gaan over gedeeltes die opnieuw bestraat moeten worden.”

Opnieuw regen?

Overigens zou het zomaar eens kunnen dat het ook komend weekend gaat regenen in Istanbul. Météo France voorspelt vooral voor zaterdag neerslag.

