Onder nieuw management wil het fameuze Istanbul Park terugkeren op de F1-kalender. Het circuit was al negen keer eerder het decor voor de GP van Turkije, een geliefde race bij zowel coureurs als fans. De nieuwe leidinggevenden krijgen de taak om het evenement al in 2026 terug te brengen naar het Midden-Oosterse land.

Nieuwsplatform Haberturk weet te melden dat een enkele partij onder leiding van Lale Cander – de voorzitter van Pirelli’s Turkse branche – het beheer van Istanbul Park heeft opgekocht voor 117,8 miljoen dollar (zo’n 109 miljoen euro). De Turkse minister van toerisme zei eerder dat het beheer van het circuit naar een partij zou gaan die de GP van Turkije in 2026 weer op de kalender zou kunnen krijgen.

De nieuwe exploitanten hebben toestemming gekregen om winkelcentra en uitgaansgelegenheden te bouwen op het terrein. Hiermee moet het evenement interessanter worden gemaakt voor bezoekers. Haberturk meldt verder dat een delegatie van Liberty Media na de Ramadan naar Istanbul komt om het circuit te inspecteren.

GP van Turkije

Begin maart reisde FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem al af naar Turkije voor een vergadering met president Tayyip Erdoğan. Sulayem achtte de kans groot dat de Formule 1 hier een rentree kan. “Istanbul Park is een modern circuit dat populair is onder coureurs”, zei hij naar aanleiding van de gesprekken. “De stad is een belangrijke metropool die een terugkeer van de Formule 1 met open armen verwelkomt.”

De GP van Turkije was tussen 2005 en 2011 vaste prik voor de Formule 1. Dankzij de coronapandemie was Istanbul Park ook in 2020 en 2021 het decor van een F1-race. Tijdens de laatste editie ging Valtteri Bottas er met de winst vandoor, op de voet gevolgd door Max Verstappen.

