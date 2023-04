Michael Masi, de voormalige wedstrijdleider van de Formule 1, heeft na zijn gedwongen vertrek bij de FIA mentale hulp gezocht en gekregen. Masi kreeg na de sensationele ontknoping van het seizoen 2021 in Abu Dhabi, waar Max Verstappen zich in de laatste ronde ten koste van Lewis Hamilton verzekerde van de wereldtitel, maandenlang te maken met zware kritiek en doodsbedreigingen, met name op social media. “Dat is een giftige plek.”

De Australiër met Italiaanse roots moest in 2022, na de evaluatie van de ontknoping van de seizoensafsluiter in Abu Dhabi, het veld ruimen. Afgelopen weekeinde, rondom de Australische GP in Melbourne, liet hij voor het eerst weer eens zijn gezicht zien in de paddock. “Ik was een beetje nerveus”, bekent Masi tegenover de website Sportsmail.

Zelfs onderweg naar het circuit kreeg Masi nog te maken met boegeroep van zogenoemde F1-fans. Tot een ontmoeting met Lewis Hamilton en Mercedes-teambaas Toto (‘No Mikey no’) Wolff kwam het in Melbourne overigens niet. Hamilton liet desgevraagd weten daar geen prijs op te stellen en gefocust te zijn op de toekomst en niet op het verleden.

Giftige plek

Masi, in de paddock vanwege zijn nieuwe functie als hoofd van de V8 Supercars-commissie in Australië, vertelt op zijn beurt blij te zijn dat hij inmiddels weer een enigszins normaal leven leidt. “Het werken in de Formule 1 en het vele reizen trokken een enorme wissel op mijn sociale leven. Ik leefde letterlijk in een vliegtuig. Nu geniet ik ervan om weer thuis te kunnen koken, tijd door te brengen met familie en vrienden en aanwezig te kunnen zijn op bruiloften en feestjes. Toen ik moest stoppen bij de FIA, heb ik tegen mijn ouders gezegd dat ze de social media links moesten laten liggen. Het kan een zeer giftige plek zijn. In veel opzichten kunnen sociale media een geweldig hulpmiddel zijn, maar in andere opzichten niet zo geweldig.”

Masi ontving in die tijd zelfs doodsbedreigingen. Het had een enorme impact op hem, vertelt hij. Om die reden zocht hij ook professionele hulp. “Waarschijnlijk later dan had gemoeten”, meent Masi. “Ik heb lange tijd weinig aandacht besteed aan mijn mentale gezondheid. Inmiddels is alles gelukkig grotendeels tot rust gekomen.”

