FIA-racedirecteur Michael Masi kan zich wel vinden in de kritiek van Fernando Alonso op de wedstrijdleiding van de Amerikaanse GP. De Alpine-coureur was tijdens de race aan het knokken met Kimi Räikkönen en daarbij ging het er heftig aan toe. Te heftig, vond Alonso.

Volgens Alonso haalde Räikkönen hem tijdens het duel buiten de baan om in. Alpine en Alonso beklaagden zich bij de wedstrijdleiding. Die besloot echter dat de Fin zijn positie niet hoefde terug te geven.

Het akkefietje leidde tot een interessante discussie tussen Alpine en Michael Masi. Het team beargumenteerde dat het ‘dus is toegestaan om een coureur buiten de baan om in te halen.’ Masi zei daarop dat dat niet mocht, waarop Alpine zei dat ‘Raikkonen het zojuist had gedaan en het blijkbaar dus wel was toegestaan.’

Masi besloot daarop de discussie af te kappen, maar niet veel later was Alonso in gevecht met Antonio Giovinazzi en gebeurde omgekeerd precies hetzelfde. Dit keer haalde de Spanjaard buitenom in en dit keer greep de wedstrijdleiding wel in. Alonso moest zijn gewonnen plek teruggeven.

Foto: BSR Agency

Alonso was na de race niet blij met de ‘willekeurige’ beslissingen van de wedstrijdleiding. “Ik kan zijn frustratie begrijpen”, zei Masi. “De beslissing met betrekking tot hem en Kimi in bocht 1 was marginaal. We zullen het er zeker over hebben in de volgende rijdersbriefing met alle rijders, want ik denk dat er twee kanten aan dit verhaal zitten.”

Masi wilde verder niet inhoudelijk op de zaak ingaan, maar het leek alsof Alonso zelf ook niet geheel vrijuit ging in het incident met Räikkönen. Duidelijk was te zien dat Alonso vlak voor de inhaalmanoeuvre van Räikkönen behoorlijk aan het duwen was en de Fin min of meer buiten de baan dwong.