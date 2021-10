Fernando Alonso heeft zich na de Grand Prix van de Verenigde Staten kritisch uitgelaten over de regels. Volgens hem zijn deze namelijk, nadat hij enkele gevechten op (en deels naast) de baan had, ‘willekeurig’.

Alonso was na de uitvalbeurt van Esteban Ocon de enige hoop voor Alpine in Austin, maar ook aan zijn race kwam een vroegtijdig einde. “De achtervleugel zakte weg”, verklaart Alonso zijn uitvalbeurt. “Op een gegeven moment crashte ik bijna in de voorlaatste bocht. Gelukkig gebeurde dat hier en niet in de eerste sector. Ik keek in de spiegel en zag dat de achtervleugel krom stond. Misschien waren het de hobbels, ze vergden veel van de auto”, aldus de Spanjaard.

Foto: BSR Agency

Voordat hij uitviel was Alonso een van de smaakmakers in de race. Het ging niet om punten, maar hij streed wel met de Alfa Romeo’s en dat ging soms hard tegen hard. Toen Kimi Räikkönen hem buitenom in bocht 1 inhaalde, beklaagde Alonso zich op de boordradio. De Fin had hem namelijk buiten de baan ingehaald en moest zijn plek teruggeven, maar daar gingen de stewards niet mee in. Zij lieten de inhaalactie onbestraft en dus moet Alonso knokken om dat plekje terug te krijgen.

Lees ook: Verstappen verslaat Hamilton in bloedstollend duel in Austin en vergroot voorsprong

Even later kreeg hij het aan de stok met de andere Alfa Romeo-coureur, Antonio Giovinazzi. Alonso remde laat in voor bocht 12 en schoot zelfs te ver door, maar ging vervolgens wel voorbij aan de Italiaan. Op dezelfde manier als Räikkönen, door naast de baan te gaan, dus. Alonso kreeg in dit geval wel een waarschuwing van de wedstrijdleiding en moest zijn plek teruggeven aan Giovinazzi, anders zou hij een tijdstraf van vijf seconden krijgen.

“Het waren normale gevechten, maar de regels zijn wat willekeurig”, windt de tweevoudig wereldkampioen er geen doekjes om. Hij liet zich in Turkije al kritisch uit over de besluiten van de stewards dit seizoen en leek in Austin nog eens het randje op te zoeken van wat wel en wat niet mag. Zelf wil hij het probleem echter niet aankaarten. “Het is helaas zoals het is, ook voor de fans hier. Zij zagen hier een show die zij niet verdienden”, sluit hij op een kritische noot af.