Max Verstappen heeft zijn voorsprong in het kampioenschap vergroot dankzij een zege in de zenuwslopende Grand Prix van de Verenigde Staten. De Nederlander moest bij de start de eerste plaats nog aan titelrivaal Lewis Hamilton laten, maar kwam na een bloedstollende slotfase als winnaar uit de strijd van het strategische schaakspel op het Circuit of the Americas.

De spanning op de startgrid, waar mensen van de media en beroemdheden weer eens aanwezig mochten zijn na versoepelingen van de coronamaatregelen, was om te snijden. Max Verstappen had met de poleposition het beste zicht op de run naar de eerste bocht, maar Lewis Hamilton zag aan de linkerzijde van de grid zijn kans schoon om direct toe te slaan bij de Red Bull-coureur. De Brit had een betere start en hoewel Verstappen hem nog probeerde af te knijpen op weg naar de hairpin, moest hij genoegen nemen met de tweede plek.

Iets meer naar achteren waren de Ferrari’s en McLarens direct met elkaar in gevecht, waarbij de risico’s voor lief genomen werden. Het ging hard tegen hard, maar ze kwamen er alle vier zonder kleerscheuren van af. Daniel Ricciardo was in dat groepje de winnaar, Carlos Sainz de verliezer.

Hamilton probeerde direct een gat te slaan, maar Verstappen kon aanhaken bij de snelle Brit en hield de druk er vol op. Sergio Pérez keek vanaf een afstandje toe hoe de twee titelrivalen elkaar op de hielen zaten, maar kon het tempo nog aardig bijbenen. De andere ‘wingman’, Valtteri Bottas, moest vanaf de negende plaats komen maar verloor er juist eentje aan Pierre Gasly en zou ook geen rol van betekenis spelen voor teamgenoot Hamilton.

Foto: BSR Agency

Na zeven ronden klonk plots een boordradiobericht van Hamilton: “Verstappen is nu sneller dan ik.” Verstappen kon lange tijd binnen een seconde van zijn concurrent blijven en had dus ronde na ronde DRS als hulpmiddel om het gat te dichten. Al na tien ronden besloot Verstappen, die opmerkte dat Hamilton veel gleed en een mindere pace had, om een pitstop te maken. Hij verruilde de mediums voor de harde band en hoopte zo met de undercut zijn eerste plaats weer te heroveren. Om de druk op Hamilton te zetten besloot ook Pérez al vroeg zijn eerste pitstop te maken, maar hij ging naar een setje gebruikte mediums.

De undercut pakte goed uit voor Verstappen, die er inderdaad in slaagde om de leiding in de race te pakken nadat Hamilton zijn pitstop had gemaakt. Verstappen had plots een voorsprong van zes seconden en zo was Hamilton dus de jager.

Terwijl vooraan de verschillen groter waren maar stabiel bleven, beleefde Fernando Alonso een enerverende race. De Spanjaard had het aan de stok met Kimi Räikkönen, die hem buitenom in bocht 1 inhaalde, maar dat wel net naast de track limits deed. Alonso eiste dat de Fin de plek terug zou geven, maar de stewards besloten niet in te grijpen. Even later deed Alonso hetzelfde in bocht 13, 12 bij Antonio Giovinazzi. Daar kreeg Alonso wel een waarschuwing voor: geef de plaats terug, of krijg een tijdstraf van vijf seconden. Hij koos daarbij, met wat tegenzin, voor die eerste optie en moest het dus opnieuw proberen. Met wat gestoei slaagde hij daar ook uiteindelijk in.

Foto: BSR Agency

Na een tijdje begon Hamilton op de harde band snellere rondetijden te noteren dan Verstappen en zette grote stappen richting de raceleider. Ook nu koos Red Bull voor de undercut en besloten zij de Nederlander in ronde 30 naar binnen te halen terwijl Hamilton acht ronden later pas zijn tweede en laatste pitstop zou maken.

Hamilton wist opnieuw dat hij een flinke achterstand moest goedmaken en de Nederlander op de baan moest inhalen voor de zege, maar hoopte op een versere harde band te kunnen profiteren van de slijtage aan de banden van Verstappen richting het einde van de race. Ook nu zette Hamilton grote stappen richting de Red Bull en het gevecht was met nog tien ronden te gaan nog niet voorbij.

Zes ronden voor het einde werd de zwarte Zilverpijl steeds groter in de spiegels van Verstappen. Het gat met nog twee ronden te gaan bedroeg zelfs maar 1,1 seconde en de druk stond er dus vol op bij de Nederlander, maar die kon het gat lange tijd wel rond de anderhalve seconde houden. Bij Mercedes hoopten ze dat Hamilton in die laatste ronde DRS zou pakken, maar liep die slechts op een tiende mis waardoor Verstappen zich na 56 ronden, waarvan vele bloedstollend, opnieuw tot winnaar kroonde. Het is zijn eerste zege in de Verenigde Staten en hij loopt zo uit in het kampioenschap. De Nederlander heeft nu een voorsprong van twaalf punten op Hamilton, die alles gaf maar genoegen moest nemen met die tweede plek.

Door het ongekend spannende duel vooraan viel Pérez amper op, maar na een keurige race mocht ook hij mee naar het podium in wat voor hem een sterk weekend was. Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Lando Norris, Yuki Tsunoda en Sebastian Vettel complementeerden de top tien in Austin.