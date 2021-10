Mercedes overweegt Lewis Hamilton in Turkije een nieuwe motor te geven, wat hem op een gridstraf zou komen te staan. Toch staat dat nog zeker niet vast, laat teambaas Toto Wolff weten: “Het belangrijkste is dat we geen uitvalbeurt krijgen vanwege een betrouwbaarheidsprobleem.”

Teams mogen per seizoen drie motoren uit de zogenaamde pool gebruiken en ook tussen die motoren wisselen zonder straf, maar als er een vierde bij komt kijken dan levert dat de coureur een gridstraf op. Max Verstappen kreeg in Rusland een nieuwe krachtbron en moest achteraan starten maar hield de schade beperkt door als tweede over de streep te komen, achter titelrivaal Lewis Hamilton. Voor de Brit is het nog maar de vraag of hij het seizoen zonder die gridstraf kan afmaken. Hij heeft dit seizoen al alle drie motoren uit de pool gebruikt en met nog zeven races te gaan lijkt de kans groot dat ook hij naar een nieuwe krachtbron moet grijpen. Mogelijk gebeurt dat dit weekend al, laat teambaas Toto Wolff weten.

“Het is een mogelijkheid”, zegt Wolff tegen Sky Sports. Hij voegt daar nog wel aan toe: “Wanneer en hoe, dat staat nog niet vast. Het belangrijkste is dat we geen uitvalbeurt krijgen vanwege een betrouwbaarheidsprobleem. Je kan wel omgaan met wat schommelingen, of je nou tweede of derde eindigt is prima, het kampioenschap duurt nog lang. Maar als je niet finisht… We kijken dus naar de parameters van de motoren en zorgen ervoor dat we geen betrouwbaarheidsproblemen hebben”, aldus de Oostenrijker.

Wolff gaf onlangs al aan dat Mercedes met wat vraagtekens zit rondom de motor nadat Valtteri Bottas twee races achter elkaar een nieuwe motor nodig had. “Zeker, we zitten in de fase van beoordeling: hoe moeten we dit jaar verder qua motoren? Het gaat altijd om de betrouwbaarheid tegenover de performance, dat is altijd een dunne lijn die je goed moet hebben. Zoals gezegd: een uitvalbeurt is geen optie met het oog op de titelstrijd. Wij kunnen ons geen nulpuntenweekend veroorloven, onze tegenstander evenmin”, aldus Wolff.

