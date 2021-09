Mercedes zit met enkele vraagtekens rondom de motor, aldus teambaas Toto Wolff. Volgens hem wisselde het team uit voorzorg de motor van Valtteri Bottas en is het nog maar de vraag of die nog gebruikt kan worden. Wolff wil geen risico’s nemen met het oog op het kampioenschap: “Een uitvalbeurt is geen optie.”

Mercedes zou vrijdag problemen hebben ontdekt bij de motor van Bottas, die hij in Monza kreeg. Daarop besloot het team voorafgaand aan de race uit voorzorg de motor te wisselen. Wolff kan echter nog niet zeggen of die motor afgeschreven wordt of dat deze later nog gebruikt kan worden. “We hebben niet alleen uit voorzorg een motorwissel gedaan bij Valtteri, maar ook om de performance power unit te evalueren, dat gaan we na deze race doen en dan nemen we verdere beslissingen (voor Bottas en Hamilton, red.)”, zegt Wolff. “Op dit moment beoordelen we de prestaties van de krachtbron. We hebben vraagtekens en er is nog niet beslist over welke motoren terug kunnen in de pool.”

Met nog zeven races te gaan dit seizoen lijkt de kans dat Hamilton het seizoen zonder gridstraf vanwege een motorwissel overleeft een stuk kleiner, nu de problemen toch aanwezig lijken te zijn. De zorgen zijn er dan ook zeker bij Mercedes, dat een afweging moet gaan maken. “Ja, je moet de goede balans vinden en de motorproblemen achter je hebben”, aldus Wolff. “Zeker, we zitten in de fase van beoordeling: hoe moeten we dit jaar verder qua motoren?”

“Het gaat altijd om de betrouwbaarheid tegenover de performance, dat is altijd een dunne lijn die je goed moet hebben”, vervolgt Wolff. “Zoals gezegd: een uitvalbeurt is geen optie met het oog op de titelstrijd. Wij kunnen ons geen nulpuntenweekend veroorloven, onze tegenstander evenmin.”