FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Dit keer de Grand Prix van Rusland, die al vóór de late regenbui voor het nodige spektakel zorgde, maar pas echt losbarstte na de regen, waarin Max Verstappen ‘een Schumi’ deed en de honderd zeges van Lewis Hamilton ‘nog lang, zo niet eeuwig onovertroffen zullen blijven’.

Bild

“Hamilton wint wilde regen-thriller”, koppen ze bij het Duitse Bild. “De regen spoelt Hamilton naar de zege. Bij de Russische Grand Prix zag het er lang naar uit dat Lando Norris zou kunnen winnen in de McLaren, maar kort voor het einde van de race begon het te regenen. Hamilton komt eerder de pits in en reageert met een bandenwissel. Norris niet. Hij speculeert op slechts lichte regen, maar met twee ronden te gaan mislukte het plan.”

Naast alle aandacht voor de honderdste zege voor Hamilton en de misgelopen zege voor Norris heeft Bild ook aandacht voor de inhaalrace van Verstappen. “Deze inhaalrace doet denken aan Schumi.” Ze halen twee voorbeelden aan: de Grand Prix van België van 1996, toen hij vanaf de zestiende plaats de race op Spa-Francorchamps won en 2011, toen de zevenvoudig wereldkampioen, opnieuw op Spa, als 24e begon maar als vijfde over de streep kwam.

Bij de persconferentie kreeg Verstappen ook een vraag over die race uit 2011, maar: “2011? Ik weet niet eens of ik die race heb gezien! Waarschijnlijk weet Lewis er meer over. Carlos en ik waren nog…”, aldus de Nederlander, waarna Hamilton grappend inspringt: “Nog steeds bezig met zindelijkheidstraining?”

Daily Mail

Uiteraard mogen na een historische honderdste zege voor Hamilton de Britse media niet ontbreken. “Het was passend dat de honderdste overwinning van Lewis Hamilton te danken was aan de regengoden met wie hij zo vaak heeft gefeest in de 14 jaar en 108 dagen tussen zijn eerste overwinning en zijn ongeëvenaarde honderd”, schrijven ze bij Daily Mail.

Aan de andere kant was er teleurstelling bij een andere Brit, Lando Norris, die met de McLaren leek te verrassen totdat de regen kwam. “Het was wreed voor Norris, een van de Britse jongens die ervan dromen een beetje na te bootsen van wat de zevenvoudig wereldkampioen heeft bereikt. Voor het grootste deel van de middag zaten we dankzij hem op het puntje van onze stoel in Sotsji, afvragend of hij de jongste Britse Formule 1-winnaar kon worden. Hij vertrok van pole, werd gepasseerd door Carlos Sainz, die profiteerde van de tow die het lange stuk richting de eerste remzone biedt, en heroverde de leiding weer in ronde dertien. Vanaf dat moment toonde hij zich vloeiend en volwassen.”

Maar na alle aandacht voor de race kan de speciale aandacht voor nummer honderd niet ontbreken. “We moeten even de tijd nemen om de enorme omvang van Hamiltons ‘eeuw’ te vieren. Michael Schumacher won 91 keer, een record dat onverslaanbaar leek toen hij eind 2006 afscheid nam van Ferrari met een goede race in Brazilië. Ongetwijfeld is Hamilton naar zijn toppen geholpen door een Mercedes-auto die het veld domineerde en zijn rijke oogst gemakkelijker maakte om te plukken. En er staan ​​ook meer races op de kalender dan ooit. Maar om zijn prestatieniveau van zijn eerste overwinning in Canada in juni 2007 tot en met zondag vast te houden, suggereert dat zijn aantal nog lang, zo niet eeuwig, onovertroffen zal blijven. Hij flikte het in de regen, op het droge, in het licht en in het donker.”

La Gazzetta dello Sport

Ook bij het Italiaanse La Gazzetta veel lof voor ‘regentovenaar’ Hamilton, die wel wat verbaasd opkeek toen hij de auto van Max Verstappen op de tweede plaats geparkeerd zag staan. Hamilton startte na een matige kwalificatie als vierde en moest na een slechte start op de mediums aansluiten op de zevende plaats. Toen hij in de vrije lucht op de hard band zijn eigen tempo kon rijden, begon de Brit grote stappen te zetten richting raceleider Lando Norris. “Zijn psychologische veerkracht, na een moeilijke kwalificatie zaterdag, laat zien dat de zevenvoudig wereldkampioen nog steeds in de running is.”

Sky Sports

“Hamilton wint epische race voor Verstappen terwijl een late regenbui grote schade aanricht en Norris hartzeer bezorgt”, koppen ze bij Sky Sports. “Wat een race en wat een manier voor Hamilton om zijn honderdste Formule 1-zege te pakken. Norris lag het grootste deel van de race aan de leiding maar besloot op slicks te blijven toen de hevige regen het circuit trof en hij spinde zijn McLaren.”

Hoewel Hamilton dus de race won, zien ze bij Sky toch een andere winnaar. “Hamilton won de race, al was Verstappen misschien wel de grote winnaar aangezien de Nederlander, die voor de regen op de zevende plek reed toen zijn vroege aanval door het veld vanaf de achterkant wat vervaagde, zijn banden eerdere wisselde dan veel andere coureurs en als tweede over de streep kwam. Het resultaat is dat Verstappen zijn leiding in het kampioenschap is kwijtgeraakt, wat Red Bull al verwachtte met de gridstraf, maar Hamilton staat slechts twee punten voor op hem.”

