Met nog tien ronden te gaan op het Sochi Autodrom leek Lando Norris af te stevenen op zijn allereerste Formule 1-zege, maar de hevige regenbui in de slotfase gooide roet in het eten. Een duidelijk teleurgestelde Norris baalt van het besluit, maar hij vond het op dat moment zelf de juiste: “Ik kreeg te horen dat de regen hetzelfde zou blijven en dan hadden we ook de juiste beslissing genomen.”

Norris vertrok van pole en had een goede start, maar moest toch even oud-teamgenoot Carlos Sainz voor zich dulden na een agressieve inhaalactie in bocht 2. De Brit bleef beheerst rijden en bouwde zijn snelheid op terwijl Sainz wat snelheid verloor dankzij de slijtende banden. Na de pitstops zag het er goed uit voor Norris, die wel nog onder druk kwam te staan van Lewis Hamilton. Met nog tien ronden te gaan leek Norris op zijn eerste zege af te stevenen, maar toen zette de regen alles op zijn kop. Wat begon als een lichte regenbui mondde uit in een flinke stortbui. Een kostbare voor Norris, die nog op de slicks doorreed. Toen het te veel werd moest hij een pitstop maken en viel hij terug tot de zevende plaats. Een enerverende race voor de jonge Brit dus, al had hij uiteraard op een ander resultaat gehoopt.

Lees ook: Hamilton pakt 100e zege in Rusland na bizarre slotfase, Verstappen tweede

“Ik weet niet waar ik moet beginnen”, zegt een duidelijk zichtbaar teleurgestelde Norris bij Sky Sports, die weet dat hij de zege heeft misgelopen. “Ik ben natuurlijk niet blij. Ik ben er op een manier kapot van. We namen het besluit om door te rijden en we bleven achter dat besluit staan. Het was uiteindelijk de foute keuze, maar het is een keuze die we maakten. Zij vonden dat ik naar binnen moest komen, maar ik koos ervoor om door te rijden. Ik nam het besluit, denkende dat het de juiste beslissing zou zijn”, aldus de Brit, die tegen de tranen vecht.

Dat Norris tot aan die regenbui aan de leiding ging en Hamilton achter zich kon houden, zou hem wat meer zelfvertrouwen kunnen geven, maar zo ziet hij dat zelf niet. “Het verandert niet veel, ik had al het vertrouwen dat ik dit kon doen. Dus dat verandert niet echt. Het doet pijn. Voor mijn gevoel deed ik alles wat ik kon, zelfs toen het wat verraderlijk werd. Ik maakte een paar foutjes, maar hield Lewis achter me. Het is ook een kwestie van geluk. Het was prima te doen op de banden, voordat Lewis naar binnen ging. Ik kreeg te horen dat de regen hetzelfde zou blijven en dan hadden we ook de juiste beslissing genomen. Maar het werd duidelijk natter dan we als team hadden verwacht.”

Lees ook: Sainz tevreden met P3: ‘Namen op juiste moment de juiste beslissing’

De regenbui zorgde voor wat chaos op de boordradio’s en maakte de race met enkele ronden te gaan plots onvoorspelbaar. “Zeker als er maar twee ronden te gaan zijn”, aldus Norris. “Als er nog twintig ronden te gaan zijn, dan ben je misschien wat minder agressief met de keuzes. We deden gewoon wat wij als juist beschouwden. Dat was uiteindelijk fout, maar tot dat moment deed het team het geweldig. Ik ben blij met alles, op één ding na: die beslissing. Die zullen we bespreken en hopelijk maken we diezelfde fout niet nog eens.”

Overigens zou de middag van Norris nog iets slechter kunnen aflopen dan al het geval was. Hij moet zich namelijk bij de stewards melden voor de manier waarop hij de pitstraat in reed. Op de slicks wilde hij de pitstraat bezoeken, maar schoot daarbij door en moest zo over de witte lijn terug naar de entry komen.