Lewis Hamilton heeft in een bizarre en spectaculaire Grand Prix van Rusland zijn honderdste Formule 1-zege gepakt. Lange tijd leek Lando Norris zijn eerste zege te kunnen pakken, maar een hevige regenbui in de slotfase van de race gooide roet in het eten. Max Verstappen profiteerde van de regen en eindigde zijn indrukwekkende inhaalrace op de tweede plaats, maar moet zijn leiding in het kampioenschap wel afstaan.

Omdat de kwalificatie op een natte baan plaatsvond, had het hele veld vrije bandenkeuze voor de race die op een droge baan begon, al was de kans op een bij met 70 procent nog reëel. Enkele coureurs, waaronder Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Charles Leclerc en Max Verstappen kozen ervoor om op de harde band te starten, maar de meerderheid koos voor de mediums.

Bij de start schoot Daniel Ricciardo van zijn vijfde startplaats weg, maar door wat geduw en getrek moest hij alsnog wat plaatsen inleveren. In de hectiek in de lange run op weg naar bocht 2 viel Hamilton weg terwijl Carlos Sainz oud-teamgenoot Lando Norris inhaalde voor de leiding. Lance Stroll had vooraan de beste start en won drie posities terwijl Hamilton er juist drie inleverde. Achteraan was het Leclerc die zeven plaatsen won en al snel twaalfde lag terwijl Verstappen de chaos in bocht 2 moest ontwijken en zo wat vertraging opliep op weg naar voren.

Sainz en Norris konden wegrijden terwijl Russell, die zijn derde plaats wist vast te houden, niet dezelfde pace kon rijden en zo een treintje vormde met Stroll, Ricciardo, Hamilton en Sergio Pérez. Meer naar achteren kon Verstappen al na zes ronden afrekenen met Bottas en zo verloor Mercedes het tactische voordeel waar het op gehoopt had. De een na de ander zag daarna de Red Bull langszij komen en voor zich rijden, al kwam de Nederlander nog goed weg na een gevecht met Leclerc, waar hij bijna zijn voorvleugel kapotreed.

Foto: BSR Agency

De eerste pitstop van de race was al relatief vroeg: Stroll besloot in ronde twaalf om zijn mediums in te ruilen voor een setje van de harde band. Een ronde later sloeg Norris vooraan toe bij zijn oud-teamgenoot en nam de leiding in de race over. De Ferrari-coureur verloor snelheid op de mediums en kwam daarop een ronde later binnen voor zijn pitstop, waarbij de mediums ingeruild werden voor de harde band.

In ronde 26 kwamen de twee titelrivalen Hamilton en Verstappen tegelijk naar binnen, al was dat dus wel voor een andere wissel: de Mercedes-coureur ging naar de harde band terwijl Verstappen de rest van de race op de mediums zou uitrijden. Twee ronden later maakte raceleider Norris zijn pitstop, die een stuk beter verliep dan die van zijn teamgenoot.

In de vrije lucht reed Hamilton met enkele tienden per ronde het gat naar Norris, die de druk begon te voelen, dicht. Maar met nog negen ronden te gaan begonnen de regendruppels te vallen en dus werd de uitdaging nog een stuk groter. Het ging eerst om lichte regen maar op enkele stukken begon de baan een stuk natter te worden. Norris merkte dat als raceleider goed op en maakte een fout, maar Hamilton kon daar niet van profiteren door een eigen fout.

De regen werd dusdanig hevig dat enkele coureurs besloten om naar de intermediates te gaan en Hamilton besloot ook de gok te wagen. Norris bleef doorrijden in de hoop zo zijn eerste zege veilig te stellen. Die gok zou slecht uitpakken toen het plots met bakken uit de hemel viel. Norris verloor op de slicks de controle over de McLaren en moest wel de pitstraat opzoeken. Dat gebeurde te laat en dus viel hij terug tot de achtste plaats. Dat werd uiteindelijk wel nog de zevende plaats.

Na 53 ronden en een spectaculaire slotfase pakte Lewis Hamilton zijn honderdste Formule 1-zege. Hij schrijft daarmee geschiedenis als eerste coureur ooit die in de drie cijfers terecht is gekomen. Verstappen profiteerde van de hevige regenbui en kwam na een sensationele inhaalrace als tweede over de streep. Sainz mocht als derde mee naar het podium. Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Norris, Kimi Räikkönen, Sergio Pérez en Russell maakten de top tien af.

Door de zege neemt Hamilton de leiding in het kampioenschap weer over van Verstappen. De Nederlander hield de schade wel beperkt, maar kijkt nu tegen een achterstand van twee punten aan.