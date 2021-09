Slipstream is een woord dat veel zal vallen in de aanloop naar de start van de Grand Prix van Rusland. Tuurlijk, een pole is een pole en Lando Norris is zijn eerste van harte gegund. Maar het Sochi Autodrom is zo’n baan waar je als coureur diep in je hart misschien de voorkeur geeft aan een tweede of derde startplek.

De polesitter haalde het zelf al aan op zaterdagmiddag. “Dit is misschien de enige baan waar ik de pole liever niet had gehad”, lachte Norris. “Ik zal er voor moeten zorgen dat ik na de eerste bocht die plek nog steeds heb, we hebben in ieder geval de best mogelijke uitgangspositie.” Over dat laatste valt misschien te twisten.



Altijd spectaculaire opening

Want zo saai als de Russische GP misschien te boek mag staan, de start inclusief 891 meter lange run naar de eerste echte bocht is nooit saai. Kijkend naar de starts van de afgelopen jaren komt de polesitter elke keer extreem onder druk te staan. Lewis Hamilton wist Valtteri Bottas vorig jaar ternauwernood voor te blijven, in 2018 was het andersom (maar won Hamilton alsnog na teamorders).

Wat vooral opvalt door de jaren heen, is de rol van de als derde startende coureur. Sebastian Vettel was in 2019 vanaf P3 als eerste bij bocht 1, Bottas haalde dat trucje uit in 2017. Vettel lukte het bijna in 2018 om de als tweede gestarte Hamilton te verschalken. De rol van de schone lijn lijkt groot, de polesitter moet er in de vrije lucht tempo zien te maken terwijl vanaf P3 dezelfde grip plus de slipstream gebruikt kan worden.

Dat biedt vanmiddag dus kansen voor nummer drie George Russell, zou je zeggen. Als tweede gestarte coureurs, dus op het vuil, hebben historisch gezien vaker een moeizame start. Al is het ook maar de vraag of er na alle regen dit weekend sprake is van een vuile dan wel schone racelijn.

Sainz weet hoe het niet moet

Carlos Sainz haalde eerder dit seizoen al aan dat McLarens dit jaar moeilijk zijn in te halen. Startend vanaf P2 heeft de Spanjaard van Ferrari mits hij een goede slipstream pakt de uitgelezen mogelijkheid om dat te doen. De gehate ontsnappingsroute in geval van een verremming na bocht 2, een zig-zag tussen piepschuimen borden, moet hij zien te vermijden. Vorig jaar knalde de Spanjaard daar hard de muur in toen hij deze te snel nam. Ook Max Verstappen verloor in 2020 een plek aan Daniel Ricciardo omdat hij gedwongen werd de omweg te nemen.

Kijkend naar de gemeten topsnelheden tijdens de kwalificatie aan het einde van het rechte stuk heeft Hamilton met 307 km/per uur misschien de beste papieren. Hij had op zaterdag een voordeel van ruim tien kilometer op Norris en Sainz. Alleen Russell kwam met 301 in de buurt. Maar ook Hamilton kan het op P4 misschien lastig hebben met diezelfde lijn aan de rechterkant. En de Brit is dit weekend niet verschoond van foutjes: een omver gereden monteur op vrijdag, een kusje aan de pitmuur plus een spin aan het eind van Q3 op zaterdag.

Aantekening bij de hierboven genoemde snelheden is wel dat deze op een opdrogende baan gereden werden. Misschien dat het hier en daar nog vochtig zal zijn vanmiddag, met 20 procent kans op een bui om 15.00 uur wordt het in ieder geval niet zo nat als zaterdag toen er op sommige plekken tot 8 centimeter water viel.

Vettel piepelde polesitter Leclerc bij de start in 2019. Foto: BSR Agency

Waar iedereen, en misschien ook Max Verstappen zelf, had gerekend op een eerste rij met twee Mercedessen, was de uiteindelijke P4 en P7 misschien wel een geluk bij het ongeluk dat gridstraf heet. Verstappen start achteraan, samen met Charles Leclerc overigens, en is dus veroordeeld tot een inhaalrace. “De vorige keer dat ik hier vanaf P18 naar de vijfde plek reed, was de situatie wel anders. Toen was het verschil met het middenveld een stuk groter”, aldus Verstappen doelend op 2018. Hij oogt relaxed en realistisch: “Je moet gewoon binnen de limiet blijven maar als je voorzichtig bent, kom je nergens voorbij. Dus ik moet zoals ik denk dat het moet naar voren rijden.”

Wat zegt Pirelli?

Verstappen heeft in ieder geval, net als de gehele grid, een vrije bandenkeuze voor de start. Bij droge omstandigheden vraagt de baan met misschien wel de laagste slijtage van de kalender een éénstopper, ook omdat het in- en uitrijden zeker 25 seconden verlies oplevert. “Een combinatie van medium en hard geeft de grootste flexibiliteit om te kunnen profiteren van eventuele safety car-situaties”, schrijft Pirelli voor. “Soft en hard kan ook, soft en medium is heel krap qua slijtage.” Pirelli zegt niet te weten of hard plus medium gunstig kan zijn voor bijvoorbeeld Leclerc en Verstappen: “Zou een optie kunnen zijn voor een langere eerste stint.”

Verstappen hield het na een dutje in de ochtend en één rondje in Q1 voor gezien. Foto: BSR Agency

McLaren rijdt voor Ojjeh

De eerste vier namen op de grid zouden al goed als zeker spektakel moeten garanderen bij de start, maar wat te denken van Daniel Ricciardo en Fernando Alonso op de derde rij? Ricciardo: “Ik ben erg tevreden met P5, het was zaterdag ontzettend lastig.” McLaren draagt de uitstekende zaterdag op aan de in juni overleden Mansour Ojjeh, hij was jarenlang aandeelhouder van McLaren en nauw betrokken bij het F1-team. Zaterdag was zijn verjaardag.

Grijs verleden

De laatste keer dat McLaren, Ferrari en Williams in deze volgorde op de grid stonden, was in 2003. Op de Nürburgring waren het toen Räikkönen, Michael Schumacher en Ralf Schumacher, Lando Norris was drie jaar oud. De laatste pole voor McLaren werd behaald door Lewis Hamilton in 2012 tijdens de Braziliaanse Grand Prix.



Stroll laakt Pérez

Voor Sergio Perez had er meer ingezeten dan de negende stek. “We hadden wellicht een ronde eerder moeten switchen naar slicks maar dat is achteraf. De auto werkte verder hartstikke goed dus dat is positief voor de race.” Lance Stroll staat voor Pérez maar had ook liever verder vooraan gestaan. “Ik werd opgehouden door Pérez dus dat kostte veel tijd, het is een lange run zondag. We gaan het proberen.”

Pierre is boos

De grootste baler zaterdag was misschien wel Pierre Gasly. De Fransman deed goed mee voorin maar miste de boot in Q2 door te lang op dezelfde banden te rijden. Woeste gebaren waren er in de auto te zien, in het persbericht hield hij het iets netter. “Ik heb niet zoveel te vertellen. Ik ben erg gefrustreerd, echt een gemiste kans op Q3. Nu kijken hoe we dit gaan goed maken.”

De Grand Prix van Rusland begint om 14.00 uur Nederlandse tijd en is te zien op Ziggo Sport en F1tv.