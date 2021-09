Het was vandaag niet de dag van Lewis Hamilton en dat zag eigenlijk niemand aankomen. Ook hijzelf niet: “Ik heb de muur twee keer geraakt vandaag, dat gebeurt me zelden. Dat verwacht je niet van een kampioen.”

De gehele kwalificatie leek er voor Lewis Hamilton geen vuiltje aan de lucht, tot 2 minuten voor het einde had hij beide handen op de poletrofee van Pirelli. Maar in de slotfase op droogweerbanden lukte het Hamilton niet om Lando Norris, Carlos Sainz en George Russell bij te benen. Mede door een kusje met de muur in de pits en een toch a-typische spin in de regen van de wereldkampioen in zijn vliegende ronde.

Lees ook: Norris verrast op opdrogend Sochi Autodrom met pole, Sainz en Russell voor Hamilton

Bij het laatste incident raakte zijn achtervleugel ook nog eens beschadigd. “Ik ben echt ongelooflijk teleurgesteld in mezelf”, zei Hamilton naderhand tegen Sky Sports. “Tot de laatste momenten zat ik eigenlijk in een goed ritme, ik was in the zone. Ik moet mijn excuses maken aan iedereen in het team, dit is niet wat je verwacht van een kampioen.”

BSE Agency

Het leek een ABC-tje, met Max Verstappen gegarandeerd achteraan startend op zondag, moet Hamilton het kampioenschap weer zijn kant opkantelen met een zege. De baan in Sotsji is een Mercedes-baan, alle ingrediënten dus om maximaal te profiteren en een vierde startplek helpt dan niet: “Het is wat het is, ik zal het moeten rechtbreien. Ik kon geen temperatuur in mijn banden krijgen. Ik heb twee keer de muur geraakt vandaag, dat gebeurt me zelden.”

Lees ook: Norris euforisch: ‘Heb behoorlijk veel risico genomen voor pole’

Het belooft hoe dan ook een hete strijd te worden met de drie mannen voor hem. “Zij hebben de snelheid te pakken, dat wordt zeker niet makkelijk. Ik zal gaan bidden en hopen dat de auto wordt gerepareerd. Dit soort dingen komen op ons af, ik zal mijn best doen om het in iets positiefs om te zetten. Maar hey”, besluit hij met een knipoog naar de Engelsen van Sky Sports, “We hebben een Brit op pole, dat is prachtig. Felicitaties voor Lando.”