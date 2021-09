Lando Norris heeft op het vochtige Sochi Autodrom verrassend genoeg de poleposition veroverd voor de Grand Prix van Rusland. In een bloedstollende slotfase was de Brit met een 1:41.993 een halve seconde sneller dan Carlos Sainz, die op zijn beurt sneller was dan George Russell. Lewis Hamilton moest genoegen nemen met de vierde tijd.

Even leek het erop dat de kwalificatie uitgesteld moest worden, maar de regen hield net op tijd op voor de kwalificatie, die op een ietwat nat Sochi Autodrom begon maar langzaamaan opdroogde. Voor Max Verstappen en Charles Leclerc had de kwalificatie weinig nut, wetende dat ze allebei achteraan zullen starten vanwege een gridstraf voor een motorwissel. Leclerc reed wel meerdere ronden en ging door naar Q2, maar Verstappen vond het na een installatieronde wel genoeg en stapte uit zonder een rondetijd achter zijn naam.

Naast Verstappen bleven Kimi Räikkönen, Mick Schumacher, Antonio Giovinazzi en Nikita Mazepin in Q1 staan. Dat betekende dus goed nieuws voor Williams, dat met zowel George Russell als Nicholas Latifi doorging naar Q2. Daar hield het goede nieuws voor Latifi ook op, want het team besloot hem een nieuwe motor te geven waardoor hij ook achteraan zal starten.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: BSR Agency

Leclerc en Latifi besloten Q2 te laten varen en zetten geen rondetijd neer. De verschillen op het nog steeds wat glibberige circuit waren minimaal, wat in het nadeel was van Sebastian Vettel, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda. Met name Vettel baalde van zijn elfde tijd, aangezien hij slechts op vijf honderdsten van een seconde de kwalificatie voor de top tien misliep.

In Q3 begon de baan nog wat meer op te drogen, dusdanig dat Russell in zijn outlap op de intermediates zijn team opriep om de slicks klaar te zetten. In de eerste run was Lewis Hamilton ruim de snelste met een 1:44.050, waarmee hij zes tienden sneller was dan Lando Norris en Valtteri Bottas. Het gat naar nummer vier Fernando Alonso was toen met 1,2 seconden al een stuk groter.

Voor Hamilton waren er nog wel problemen: de Brit reed zijn voorvleugel kapot bij het inrijden van de pitstraat, maar kon na een wissel nog op tijd aan zijn laatste run beginnen. In de tweede run volgde de rest van het voorbeeld van Russell, wat een spannende ontknoping van de kwalificatie zou betekenen.

Het was haast een one-shot kwalificatie met de allerlaatste ronde als beslissende factor voor de startvolgorde voor de race. De strijd om pole ging zo niet meer tussen Hamilton en Bottas, maar Carlos Sainz, Lando Norris en George Russell. Ze reden allemaal paarse sectoren, maar het was Norris met de McLaren die met ruime marge de poleposition veroverde. Hij noteerde een 1:41.993 en zal dus voor het eerst in zijn Formule 1-carrière van poleposition starten. Sainz en Russell mochten ook zeer tevreden zijn: zij profiteerden maximaal van de omstandigheden en waren sneller dan Hamilton, die slechts de vierde tijd noteerde. Daniel Ricciardo en Fernando Alonso waren vervolgens Bottas te snel af terwijl Sergio Pérez en Esteban Ocon als negende en tiende aansluiten.

De Grand Prix van Rusland gaat zondag om 14:00 uur Nederlandse tijd van start.