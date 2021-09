In de regenkwalificatie van Spa liet Lando Norris al zien zijn mannetje te staan in de regen. In de Ardennen crashte de Brit hard, vandaag in Rusland nam hij zoete wraak: “Dit is geweldig, wat een knotsgekke sessie”, stamelde Lando Norris.

Het rondje van de Brit vandaag was om door een ringetje te halen. Op het opdrogende Sochi Autodrom waren de softs aan het eind van Q3 de juiste band, Norris had zo zijn twijfels maar sloeg uiteindelijk hard toe. “Man, man. Dat was geweldig, wat een knotsgekke sessie. Eindigen op slicks en uiteindelijk de poleposition pakken. Ik ben zo blij, alle dank naar het team.”

Foto: BSR Agency

Het zijn mooie weken voor McLaren, eerst de één-twee in Monza en vandaag pole. “Dat hadden we niet verwacht na Italië. Maar dit zijn de omstandigheden waarin je je kansen moet pakken. Ik kijk niet uit naar de start morgen, ik kijk uit naar het moment dat ik na de eerste bocht nog steeds eerste lig. We zitten in ieder geval in de beste positie”, aldus Norris.

De Brit doelt op de lange run vanaf de start naar de eerste echte bocht. Hij weet zich verzekerd van een hongerig pak wolven achter zich: voormalig teamgenoot Carlos Sainz, George Russell en een getergde Lewis Hamilton. “Het was vandaag erg lastig, vooral tijdens dat omslagpunt tussen intermediates en softs.”

“Mijn eerste rondje op slicks was nog twee seconden langzamer dus toen had ik er nog niet zo’n vertrouwen in. Maar ik kreeg mijn banden warm voor de laatste vliegende ronde, ik heb behoorlijk wat risico genomen. Maar het was het allemaal waard.”

