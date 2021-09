George Russell kon zijn geluk niet op na de spectaculaire kwalificatie op het Sochi Autodrom, waar hij in een bloedstollende slotfase tot de verrassende derde tijd kwam. De Brit kan het amper geloven, maar weet nu ook zijn doel: “We gaan opnieuw voor het podium, we hebben niets te verliezen.”

In de slotfase van Q3 begon het vochtige Sochi Autodrom wat meer op te drogen en besloot Russell als eerste om voor de slicks te gaan. Daarna volgde de rest van het veld al meteen, maar de Brit was niet meteen kansloos. Hij nam het op tegen Carlos Sainz en Lando Norris, maar moest uiteindelijk op bijna een seconde genoegen nemen met de derde tijd.

“Het is gestoord”, aldus Russell, die het amper kan geloven dat hij, net als op Spa-Francorchamps, bij de interviews voor de top drie aanwezig is. “Het is de tweede keer dat we in de top drie staan in drie of vier races tijd, het team heeft het weer geweldig gedaan. Ze stonden op tijd klaar voor de pitstop voor de slicks.”

Hoewel het in de laatste ronde dus ineens een stuk sneller ging, duurde het even voordat de slicks ook echt een voordeel opleverden. “Het was verraderlijk. Je had één droge lijn en als je er een paar centimeters naast zat, reed je al op het natte stuk en lag je eraf. Felicitaties aan Lando en Carlos.”

Voor de zondag lijkt het erop dat het droog blijft en dus slinken de kansen van Russell wel aanzienlijk, maar hij zal zich allesbehalve gewonnen geven. “Ik kijk er erg naar uit. Onze pace met veel brandstof aan boord was een van onze beste runs van het hele jaar”, doelt hij op de vrije trainingen. “We liggen wel nog een stuk achter op deze jongens en de Mercedessen die achter ons zullen starten. We zullen een gevecht krijgen. We gaan opnieuw voor het podium, we hebben niets te verliezen”, aldus Russell met een big smile.