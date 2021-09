De kwalificatie op het Sochi Autodrom leek op een Mercedes-feestje uit te draaien, maar als een heuse plottwist waren daar ineens Lando Norris, Carlos Sainz en George Russell die de top drie vormden. Het was een intense slotfase op het opdrogende circuit, waar de stress bij Norris goed merkbaar was op de boordradio: “Geen communicatie meer.”

Toen George Russell besloot naar de slicks te gaan, volgde de rest van het veld al snel. Ook McLaren besloot te wisselen, met Lando Norris die achter teamgenoot Daniel Ricciardo moest aansluiten in de pitbox en heel even geduld moest hebben.

“Je hebt nog vier minuten tot aan de finishvlag”, krijgt Norris te horen van zijn engineer, William Joseph, bij het uitrijden van de pitstraat. Norris heeft dan een verzoek voor het team. “Kijk naar de onboard van Russell en vertel me waar het lastig lijkt te zijn.” Vanaf de pitmuur klinkt dan een bevestigend antwoord en dus gaan ze kijken naar die onboard van Russell, die dus als eerste een tijd zou zetten op de slicks. Norris krijgt vervolgens te horen dat de eerste ronde moet tellen, maar als hij een foutje zou maken zou er nog tijd genoeg zijn voor een tweede ronde.

“Hoe ziet zijn ronde eruit, wat is zijn eerste sector?”, vraagt Norris aan engineer Joseph. “Tot nu toe is hij sneller tussen bocht 4 en 6, het ziet er niet zo heel lastig uit voor Russell”, luidt het antwoord. Na alle informatie is het dan tijd voor Norris’ eerste getimede ronde, maar hij houdt zich dan alsnog bezig met Russell: “Hoe ziet zijn ronde eruit?”, vraagt hij opnieuw. Iets langzamer, krijgt hij te horen van Joseph.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Getty Images

Als blijkt dat Norris niet veel sneller onderweg is, meldt het team dat hij het rustig aan kan doen om vervolgens voor die allerlaatste ronde aan te zetten. “Hoe ver zat hij ervan af, geef me een antwoord!”, klinkt Norris dan wat geïrriteerd. Het antwoord liet enkele seconden op zich wachten, dus kwam de ongeduldige Brit opnieuw op de boordradio. “Wat voor rondetijd reed hij?”, vraagt hij. “Hij reed een 1:54 omdat hij in de laatste sector afhaakte”, antwoordt Joseph, die daarna wat dieper ingaat op de verschillen per sector.

Joseph spoort Norris vervolgens aan om zijn banden voor te bereiden op de tweede ronde en meldt dat Russell hem beetje bij beetje nadert. “Ik ben nog steeds aan het pushen”, reageert Norris. “Geen communicatie meer”, voegt hij toe. Hij krijgt wel nog wat informatie door, maar zelf blijft hij nu muisstil om zich voor te bereiden op die belangrijke laatste ronde.

Na de intense ronde is wat applaus te horen vanuit de pitbox, waar ze nog niet te vroeg willen juichen. Als dan blijkt dat Norris zijn allereerste poleposition heeft veroverd, overheerst de vreugde. “Is het gedaan?”, vraagt Norris aan zijn team. “Poleposition, je hebt poleposition”, bevestig Joseph. Het gejuich van Norris daarop is dusdanig hard dat het voor gebruikers van oordopjes even schrikken is: “Let’s fucking go!”, schreeuwt hij uit. “Yes baby! O mijn god, shit! Dat is super gaaf!”, aldus de Brit, die daarna nog verder juicht. “Gefeliciteerd jongens, geweldig gedaan.” Na een bijzondere zaterdagmiddag revancheerde Norris zich voor de misgelopen pole op het natte Spa-Francorchamps en mag morgen dan toch vanaf die felbegeerde eerste startplaats vertrekken.