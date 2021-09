Max Verstappen heeft de schade van zijn gridstraf in Rusland goed beperkt weten te houden door van de twintigste naar de tweede plek te rijden. “Dit had ik niet verwacht toen ik vanochtend wakker werd.”

Onder de streep, zegt hij, ‘is van de twintigste naar de tweede plek gaan gewoon heel goed’. Toch was het zeker geen makkelijke wedstrijd, vertelt Verstappen. Zeker niet het deel na zijn eerste stop. Hoewel Verstappens opmars daarvoor niet te stuiten leek, had hij het na de stop lastiger en worstelde op zijn banden.

Lees ook: Hamilton pakt 100e zege in Rusland na bizarre slotfase, Verstappen tweede

“Het was gewoon moeilijk om mensen in te halen. Als je achter iemand rijdt, krijg je ook snel last van je banden. Gelukkig hielp de regen ons om de laatste sprong te maken.” Toen het in de slotfase echt hard begon te regenen, timede Verstappen zijn switch naar intermediates voortreffelijk. “Die keuze hebben we op het juiste moment gemaakt.”

“Het was wel echt een tricky beslissing”, geeft hij toe. “In de ronde waarin we besloten een stop te maken, was het onderweg naar de pits zó glad.” Was hij echter een rondje eerder gegaan, zegt Verstappen, ‘dan was het in de laatste sector nog te droog geweest voor inters en had ik ze verpest.”

Het was al met al een ‘cruciale beslissing’, die goed uitpakte voor Verstappen. Voor het echt los ging qua neerslag, leek de zevende plek immers Verstappens deel. “Niet slecht”, oordeelt Verstappen dan ook over het eindresultaat. Dit had ik niet verwacht toen ik vanochtend wakker werd.”

Lees ook: Druk, kampioensstress, Mercedes-spelletjes: Verstappen lacht het allemaal weg