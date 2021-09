Psychologische spelletjes, druk van buitenaf, verwachtingen van fans: Max Verstappen lacht het allemaal weg. Het is misschien pas zijn eerste seizoen waarin hij echt knokt om de titel, verwacht niet dat de Nederlander er ook maar een minuut van wakker ligt.

Na alle heisa in Monza stelde concurrent Lewis Hamilton dat Verstappen misschien wel bevangen raakt door kampioensstress. “Max zal dat echt niet toegeven, je zal dat ook aan hem moeten vragen. Maar ik kan me de impact nog goed herinneren. Toen ik voor mijn eerste titel vocht, de emoties en gevoelens die daarbij komen kijken. Ik ken de druk, heb er ervaring mee. Dat kan je teveel worden.”

Toen deze quotes vandaag aan Verstappen zelf werden voorgelegd, ging de Red Bull-coureur in volle sarcastische modus. “Ja! Ik ben zo nerveus, ik kan niet slapen! Het is zo verschrikkelijk om voor de wereldtitel te strijden, ik haat het!” Gekkigheid natuurlijk, om er serieus aan toe te voegen: “Iedereen die mij kent, weet dat ik heel relaxed over dat soort dingen ben. Dit is het beste gevoel van de wereld, ik heb een auto om elk weekend voor de zege en de wereldtitel te vechten. Dat soort uitspraken tonen aan dat Lewis mij niet kent. Ik ken hem ook niet zo heel goed en dat wil ik ook niet.”

Verstappen en Hamilton kwamen in Monza met elkaar in botsing, Verstappen kreeg daarvoor een gridstraf van drie plekken aan zijn broek en kreeg ook nog eens kritiek omdat hij niet zou hebben gecheckt of Hamilton in orde was. Zichtbaar verveeld worstelde hij zich tijdens de perssessie door de voorspelbare regen aan vragen.

“Ik was wel verrast door die straf, maar ze hebben beslist. Ik ben het er niet mee eens maar we gaan weer verder. Ik moet er het beste van maken, het is niet ideaal maar de straf is niet het einde van de wereld. (…) En er zijn veel hypocriete mensen in dit wereldje, hij was aan het proberen onder mijn auto uit te komen. Draaide aan zijn stuur, gaf gas in zijn achteruit. En hij vloog de volgende dag naar New York voor een gala. Volgens mij was alles wel onder controle.”

Over één ding zijn de beide kemphanen het eens, onder Monza staat een streep. “We zijn allemaal professioneel genoeg om dat allemaal in Monza te laten. We richten ons nu op Sotsji en alles wat er nog gaat komen.” Op het Sochi Autodrom, normaal gesproken jachtterrein van Mercedes, is het nog even afwachten al heeft Verstappen goede hoop: “Dit jaar is alles anders, overal zijn we competitief geweest. Ik heb er zin in, er wordt regen voorspeld dus misschien krijgen we een paar verrassingen.”

