Na de botsing met Max Verstappen in Monza en de tik die Lewis Hamilton daarbij kreeg van Verstappens wiel heeft de Brit hard gewerkt om weer op volle sterkte te zijn in Sotsji. Verwijten aan het adres van zijn concurrent spreekt Hamilton niet uit maar tussen de regels door zijn er toch wel steekjes te ontwaren.

Het ging de afgelopen twee weken behalve over de schuldvraag ook veel over de HALO en het wiel dat desondanks de helm van Hamilton schampte. Zelf zegt Hamilton flink getraind te hebben om te herstellen. “Ik ben weer topfit, heb gelukkig niks aan het incident overgehouden. Ik heb met mijn persoonlijk trainer Angela veel gedaan: yoga, massage en ook krachttraining.”

Er werden nog wenkbrauwen gefronst, Red Bull-adviseur Helmut Marko deed dat onder andere, over het feit dat Hamilton ondanks zijn blessure wel naar New York vloog om bij het Met Gala te zijn. “Die opmerkingen doen mij niet zoveel, ik luister niet naar diegene die dat zeggen. Er was een auto op mijn hoofd terechtgekomen, we hebben goed uitgezocht hoe alles er voor stond daarna. Maar ik heb nou ook weer niet gezegd dat ik stervende was of iets dergelijks.”

Hamilton zegt zich niet meer bezig te houden met alles wat er in Monza is gebeurd en eventuele psychologische spelletjes die daaruit voorvloeien. “Daar besteed ik geen energie aan, het is volle kracht vooruit vanaf nu.” Hamilton denkt dat het eerste echte gevecht om een wereldtitel wel gevolgen kan hebben op je gedrag. “Max zal dat echt niet toegeven, je zal dat ook aan hem moeten vragen. Maar ik kan me de impact nog goed herinneren. Toen ik voor mijn eerste titel vocht, de emoties en gevoelens die daarbij komen kijken. Ik ken de druk, heb er ervaring mee. Dat kan je teveel worden.”

Maar no hard feelings, Hamilton wil vooral mooie strijd. “Het is het belangrijkst dat we hard en fair vechten. Ik heb er geen twijfel over dat we allebei professioneel zullen zijn en verder gaan met het seizoen. Maar ik zie geen psychologie bij onze gevechten, je wilt iemand passeren en je wilt dat veilig en clean doen. Ik verwacht niet van andere coureurs dat ze terugdeinzen.”

Om daar toch enigszins cryptisch aan toe te voegen. “Uiteindelijk moet je slim zijn, daar komt ook ervaring bij kijken. Soms haal je een bocht niet en moet je er voor zorgen dat je geen schade oploopt en de volgende bocht verder kan vechten. Daar moet je een balans in vinden, je kan niet alles winnen in één bocht.”

