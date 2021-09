Sebastian Vettel focust zich natuurlijk op zijn eigen team en prestaties maar kijkt uiteraard ook met een schuin oog naar de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De indruk van de viervoudig wereldkampioen is dat uiteindelijk de menselijke factor de doorslag gaat geven.

Na de toestanden in Monza zijn alle ogen nu gericht op Sotsji. Zelden zal er zo zijn uitgekeken naar de Grand Prix van Rusland, normaal gesproken geen favoriet van de fans te noemen. De intensiteit van de titelstrijd bevindt zich momenteel op zijn piek, Hamilton en Verstappen kwamen tien dagen geleden met elkaar in botsing en daar had iedereen op de grid en in de paddock wel zo zijn mening over.

Voor de andere coureurs is het uiteraard zaak om op de eigen prestaties te letten. Vettel slaat het gevecht van een afstandje gade, zo vertelt hij in gesprek met Sky Sports. “Ik kijk van een afstandje, het heeft momenteel niet de primaire focus. Maar ik zou zeggen dat de twee auto’s gelijk zijn, dus ik denk dat de coureur de doorslag zal geven.” Aan gekibbel over wel of geen straf of over wie er schuldig is, doet de immer genuanceerde Vettel zeker niet mee.

“Ik denk niet dat Lewis en Max nu samen een bocht ingaan met de insteek van ‘jij lift of wij crashen’. Niemand van ons heeft de intentie om te crashen. Als het fout gaat, dan is er soms iemand de schuldige maar soms ook niet. Dat is normaal naar mijn mening”, aldus Vettel. “Het is dan aan de stewards en de wedstrijdleiding om te beslissen of iemand schuld heeft. En dat is echt niet makkelijk want elke situatie is weer anders. Maar goed, zolang je er zelf niet bij betrokken bent, is het ook niet zo belangrijk”, besluit Vettel.

