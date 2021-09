Mercedes hoopt dit weekend haar succesreeks op het Sochi Autodrom voort te zetten, maar dat gaat volgens teambaas Toto Wolff niet zomaar gebeuren. Wolff verwacht een ‘intens weekend’ in Rusland: “Dit jaar is een heel ander verhaal.”

“Na een veeleisende en intense triple-header zijn we weer vol energie en klaar om te gaan”, blikt Wolff vooruit op de Russische Grand Prix. In de triple-header van Spa-Francorchamps, Zandvoort en Monza pakte Mercedes in totaal 59,5 punten en presteerde zo iets beter dan Red Bull, dat er met 53,5 punten vandoor ging. Toch stonden Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in die drie races niet op de hoogste trede van het podium.

“Monza was bitterzoet: een indrukwekkende prestatie en goed resultaat voor Valtteri maar ook het gevoel dat we punten misliepen met Lewis, die de potentie had om voor de zege te gaan”, aldus Wolff. “Het fijne is dat de W12 competitief oogt en met slechts acht races te gaan is het nu tijd om onze ervaring te gebruiken en ons te focussen op de details en processen die ons over de streep helpen.”

Voor Mercedes komt het dan goed uit dat de Formule 1 dit weekend weer terugkeert naar het Sochi Autodrom. Mercedes heeft daar alle races sinds 2014 gewonnen en het team zal dus hopen die winstreeks voort te zetten. “We kijken ernaar uit om weer te racen in Rusland, we hebben voorgaande jaren goed gepresteerd op dit circuit en beide coureurs hebben hier geweldige resultaten behaald”, aldus Wolff. “We hopen dat we onze successen in Rusland kunnen voortzetten, maar we weten dat dit jaar een heel ander verhaal is en we verwachten opnieuw een intens weekend.”

“Lewis zit in zijn tiende titelstrijd in de Formule 1 en is enorm gefocust op wat hij de komende acht races moet doen”, vervolgt Wolff. “Wat Valtteri betreft: hij rijdt beter dan ooit, zoals we in Monza zagen. Hij zal er elk weekend vol voor gaan. Er heerst nu een kalme vastberadenheid in het team en het einde van het seizoen, vechten voor de kampioenschappen, is precies waar we het meest van genieten”, besluit de Oostenrijker.

