Hoewel het Sochi Autodrom een Mercedes-bolwerk is gebleken, gelooft Valtteri Bottas niet dat Mercedes zomaar het voortouw zal nemen in Sotsji. Niet alleen Red Bull, maar ook McLaren en Ferrari zouden volgens hem een bedreiging kunnen vormen: “Het gaat niet makkelijk worden.”

Het Sochi Autodrom verscheen in 2014 voor het eerst op de Formule 1-kalender. Het circuit, dat door het Olympisch dorp van de Winterspelen van 2014 loopt, bleek perfect voor Mercedes, dat daar nog altijd ongeslagen is. Lewis Hamilton won de race vier keer, Valtteri Bottas twee keer en Nico Rosberg schreef de race in 2016 op zijn naam. Het kan dus gezegd worden dat het circuit een heus Mercedes-bolwerk is, maar Bottas is er niet zo zeker van of het team ook dit jaar zo dominant zal zijn.

“Ik ga altijd vol vertrouwen naar Sotsji”, zegt Bottas in de F1 Nation-podcast. “Het circuit ligt me goed en ik heb er goede resultaten behaald, een paar zeges ook. Ik ben er altijd goed geweest. We zullen sterk zijn, al zijn de zaken dit jaar natuurlijk anders. Het is niet gegarandeerd dat we hier het voortouw zullen nemen. Red Bull zal zeker het gevecht aangaan. Ook McLaren en Ferrari zitten in de buurt, dus het zal geen makkelijk weekend worden, maar natuurlijk kijk ik uit naar de race”, aldus de Fin. Verder gevraagd of hij denkt dat McLaren en Red Bull ook echt een bedreiging kunnen vormen voor Mercedes, antwoordt hij: “Zeker, dat maakt het ook spannend.”

“Normaliter is onze auto heel efficiënt”, legt Bottas uit hoe Mercedes zo dominant kon zijn. “Je hebt er behoorlijk lange rechte stukken en veel middelsnelle bochten, en dat heeft onze auto altijd goed gelegen. Als coureur kan je ook zeker een verschil maken. Het eerste jaar dat we hier kwamen had ik het ritme al snel te pakken. Daar kon ik elk jaar op voortbouwen. Zoals gezegd zal het nu niet zo makkelijk worden. Je moet zeer nauwkeurig zijn. De rempunten, instuurpunten, hoe je de kerbstones pakt: het draait allemaal om precisie. Het is uitdagend”, aldus de Fin.

