Valtteri Bottas gaat volgend jaar voor het eerst deelnemen aan de Race of Champions, zo heeft de organisatie bekendgemaakt. De timing van de Fin kon niet beter, aangezien de Race of Champions in 2022 op sneeuw en ijs wordt verreden.

In de Race of Champions nemen coureurs van verschillende racedisciplines het tegen elkaar op in gelijkwaardige auto’s om zo dus te bepalen wie de échte kampioen is. Door de jaren heen hebben verschillende Formule 1-coureurs al deelgenomen aan het evenement, waaronder Michael Schumacher, Sebastian Vettel, David Coulthard, Felipe Massa en Pascal Wehrlein. Valtteri Bottas is de volgende Formule 1-coureur die zich waagt aan de Race of Champions, al zal dat niet zoals gebruikelijk op asfalt in een stadion zijn. De 2022-editie wordt namelijk in de meest noordelijke regio van Zweden, nabij de poolcirkel, georganiseerd, waardoor de coureurs op sneeuw en ijs strijden om de titel.

“Ik kijk er heel erg naar uit om eindelijk deel te nemen aan de Race of Champions nadat ik het evenement jarenlang op tv heb gevolgd”, zegt Bottas. “Het feit dat het evenement dit keer op sneeuw en ijs verreden wordt, maakt het alleen maar interessanter. Ik heb al een aantal keren deelgenomen aan de Arctic Rally dus ik hoop dat die ervaring me zal helpen aangezien we de sterke competitie willen verslaan, met name onze Scandinavische buren Zweden en Noorwegen.” Bottas zal deelnemen aan de Nations Cup en de individuele competitie voor de felbegeerde eretitel ‘Champion of Champions’.

Het lijstje coureurs voor de Race of Champions blijft maar groeien en kent nu al enkele indrukwekkende namen: onder andere negenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristensen, Rallycross-kampioenen Johan Kristoffersson en Petter Solberg, rally-kampioen Sebastian Loeb en drievoudig winnaar van de Race of Champions, Mattias Ekström hebben hun deelname bevestigd. De Race of Champions vindt plaats op zaterdag 5 en zondag 6 februari 2022 in het Zweedse Pite Havsbad.

