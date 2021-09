Valtteri Bottas stapt met zijn switch van Mercedes naar Alfa Romeo uit de schaduw van teamgenoot en zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton, maar staat nog altijd in die van zijn veel beroemdere landgenoot Kimi Räikkönen, ondanks dat hij nu Räikkönen met pensioen gaat zijn plekje overneemt. “Kimi is waarschijnlijk de beroemdste Finse sporter ooit.”

Het lijkt een herhaling van zetten: trouwe Finse secondant verliest zijn plek bij een topteam aan een jong toptalent en neemt de wijk naar middenmoter Alfa Romeo. Op het oog heeft de transfer van Bottas veel gemeen met die van Räikkönen eind 2018, met als grootste verschil dat Bottas op een totaal ander punt in zijn carrière staat dan Räikkönen destijds.

Toen Räikkönen weg moest bij Ferrari, was hij al 39. Voor Räikkönen was een terugkeer bij het team dat nog altijd door Sauber wordt gerund een terugkeer op het oude nest. Hij wilde er vooral lekker vrij racen, zonder gedoe. ‘Een hobby’, noemde Räikkönen de Formule 1 zelfs de afgelopen jaren. Die felbegeerde wereldtitel waar hij het ooit allemaal voor deed, werd al in 2007 afgevinkt. Daarna werd succes langzaamaan steeds spaarzamer.

Het heeft zijn populariteit echter weinig kwaad gedaan. Faam – niet dat hij erom geeft – vergaart Räikkönen tegenwoordig vooral met meme-waardige radioberichten en one-liners voor de camera’s. Dat de afscheidstournee van Räikkönen uiteindelijk drie jaar heeft geduurd, zegt alles over het lange Formule 1-leven van The Iceman in de koningsklasse. Hoe anders is dat voor Bottas, die ‘pas’ 32 is, met naar eigen zeggen ‘nog wel wat jaartjes’ voor zich.

Eindelijk de hoofdrol

Wie denkt dat de coureur uit Nastola een beetje gaat uitlopen bij Alfa Romeo, komt bedrogen uit. Bottas ziet het als een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan, waarin hij na vijf jaar als wingman van Lewis Hamilton bij Mercedes nu eens zelf de hoofdrol speelt. “Daarom is het ook zo spannend.”

Sinds Räikkönens komst bij Alfa Romeo, is het team immers flink afgezakt. Niet zozeer qua klassementspositie – het was achtste in 2019 en staat momenteel negende – maar wel qua punten. In 2019 werden er nog 57 verzameld, vorig jaar nog maar acht en net voorbij de helft van 2021 staat de teller op drie. “Het wordt een project”, beaamt Bottas dan ook. Alfa Romeo terugbrengen naar de middenmoot lijkt de eerste uitdaging. Daarna moet de subtop volgen. “We hebben werk voor de boeg”, weet de nieuwste aanwinst.

Valtteri Bottas en Kimi Räikkönen. Foto: ANP Foto.

‘Kimi is een character’

Hoe hard hij achter de schermen ook werkt, zo populair als zijn illustere voorganger zal Bottas ook als Räikkönen straks weg is niet worden, stelt Mervi Kallio van het Finse MTV Sport. “Kimi is meer een character. Hij is mysterieus, zegt niet veel, is altijd zichzelf en doet niet aan bullshit. Hij is de verpersoonlijking van een typische Finse man. Dat vinden Finnen cool.” Bottas, daarentegen, “is heel aardig en beleefd. Je kan zien dat hij van huis uit goede manieren heeft meegekregen. Het zijn heel andere types.” Een aardige jongen, dus, maar populair? “Kimi is waarschijnlijk de bekendste Finse sporter ooit. Die rol overnemen, is heel, heel moeilijk.”

Als de rustige jongen die hij is, ambieert Bottas dat ook niet. Waar hij wel naar streeft, is succes. Dat behalen wordt al moeilijk genoeg als hij straks niet meer bij Mercedes zit. De wereldtitel, tussen 2017-2021 ongrijpbaar, kan hij uit zijn hoofd zetten. Podiums halen, laat staan een zege, wordt al lastig genoeg. “Het vereist een andere mindset, ja”, zegt Bottas over racen voor Alfa Romeo in plaats van Mercedes. Wat in elk geval veel rust zal geven, is dat hij een contract voor meerdere jaren heeft – voor het eerst. Tegenover het MTV Sport van Kallio verwoordde hij dat treffend, steeds maar weer een eenjarig contract bij Mercedes tekenen: “Het was alsof ik steeds een mes op mijn keel had.”

Koud biertje

In die zin is Bottas straks misschien wel bevrijd, net als Räikkönen voor hem. Zijn bijna tien jaar oudere landgenoot is altijd een coureur geweest tegen wie hij opkeek. “Want hij is natuurlijk een grote ster en legende in Finland”, zegt ook Bottas. “Hij had veel impact op mij als jonge coureur.” Al was hij eigenlijk altijd meer fan van tweevoudig kampioen Mika Häkkinen.

Räikkönens schaduw zal hoe dan ook waarschijnlijk tot het eind van zijn eigen carrière boven Bottas blijven hangen. Echt grote vrienden zijn de twee overigens nooit gewonnen. Wat ze vooral gemeen hebben? Dat ze allebei wel van een biertje houden – Bottas vooral na het winnen van een race. “Dat is traditie”, vertelt hij, “dan drink ik als het kan altijd een biertje. Of twee. Verder heb ik geen tradities nodig. Ik ben niet moeilijk. Een koud biertje, klaart de klus.”

