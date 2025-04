Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli is veruit de jongste coureur op de grid. Met zijn achttien jaar racet hij tegen concurrenten die al vóór zijn geboorte een titel hadden gewonnen. We kijken naar jou, Fernando Alonso. Een andere veteraan die makkelijk de vader van Kimi Antonelli had kunnen zijn, is oud-wereldkampioen Kimi Räikkönen. In aanloop naar de GP van Bahrein vertelde Antonelli over de eerste ontmoeting tussen beide Kimi’s.

Tijdens een persconferentie werd Antonelli gevraagd of hij zijn naamgenoot ooit om advies heeft gevraagd. “Ik heb hem ooit ontmoet in Monza, maar toen was ik nog best klein”, reageerde de Italiaan. “Dat moet 2018 zijn geweest. Ik begreep destijds meteen waarom ze hem The Iceman noemen. Ik kwam heel enthousiast op hem afgerend, maar hij verroerde geen vin. Het is echt een hele coole gast. Jammer genoeg heb ik nooit echt met hem kunnen sparren. Dat zou ik nog wel een keer willen doen. Het zou heel waardevol zijn om hem om advies te vragen, ook omdat hij zoveel heeft gedaan voor de sport.”

Overigens is Antonelli niet vernoemd naar Räikkönen. De 18-jarige coureur uit Bologna heeft zijn roepnaam te danken aan een vriend van de familie. Die vond ‘Kimi’ gewoon heel mooi, legde het voor aan Antonelli’s ouders, en die waren het ermee eens. Het heeft dus niets te maken met de Finse vedette, die in 2022 afscheid nam van de Formule 1.

Voormalig Formule 1-coureur Kimi Räikkönen bezocht in 2024 de Italiaanse GP, maar heeft Andrea Kimi Antonelli nog niet gesproken sinds diens Mercedes-debuut (Getty Images)

