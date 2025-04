Carlos Sainz kijkt terug op een moeizaam weekend in Japan. De Spanjaard kreeg een gridstraf van drie plaatsen voor het hinderen van Lewis Hamilton tijdens de kwalificatie. Later volgde ook nog een boete van liefst tienduizend euro, omdat Sainz te laat kwam voor de openingsceremonie en dus het begin van het Japanse volkslied miste. In aanloop naar de GP van Bahrein kon hij er wel om lachen, al vindt hij dergelijke straffen tegelijkertijd onzinnig.

Tijdens een persconferentie werd Carlos Sainz gevraagd naar de boete die de FIA uitdeelde na het raceweekend in Japan. De Williams-coureur moest tienduizend euro aftikken omdat hij het begin van het volkslied had gemist; hij zat nog op het toilet. “Ik denk dat ik een van de grootste voorstanders van punctualiteit ben”, reageerde hij. “Ik maak er een gewoonte van om afspraken na te komen en op tijd te komen, ook omdat ik weet dat er vaak hoogwaardigheidsbekleders op de grid staan. Daarom stak ik ook de hand in eigen boezem: ‘Sorry, ik ben te laat.'”

Nietig vergrijp

Tegelijkertijd vindt Sainz het vreemd dat hij voor zo’n nietig vergrijp een boete moet krijgen. “Dat gezegd hebbende, praten we over vijf seconden”, verzuchtte hij. “Vijf seconden te laat komen en daar tienduizend euro voor moeten betalen? Dat slaat nergens op. Misschien krijg ik hier nog een boete voor, maar … shit happens“, grapte hij. “Zo gaat het soms. Het is teleurstellend, maar het zou fijn zijn als iemand me in ieder geval kan vertellen wat er met die tienduizend euro gebeurt. Ik vraag me af of dat wel naar een goed doel gaat.”

LEES OOK: Pech Sainz houdt aan: coureur krijgt boete voor te laat komen volkslied vanwege buikpijn

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli was ook te gast in de persconferentie. “Dat wordt een dure grap”, fluisterde hij in zijn microfoon. Sainz riskeert inderdaad een nieuwe boete. Nadat Max Verstappen vorig jaar al een taakstraf kreeg voor het schelden tijdens een officieel persmoment, kreeg Charles Leclerc eveneens een boete van tienduizend euro voor het gebruik van het woord shit.

Lees hier alles over de GP van Bahrein

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.