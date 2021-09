Het Alfa Romeo-avontuur van Valtteri Bottas vanaf 2022 kan de Fin helpen om uit de schaduw van Lewis Hamilton te stappen, aldus teambaas Frédéric Vasseur. Volgens de Fransman is Bottas het ‘perfecte pakket’ voor het team en krijgt hij tevens de kans om de leider te worden van het team: “Hij zal niet in iemands schaduw staan.”

Maandag maakte Alfa Romeo bekend dat Valtteri Bottas vanaf 2022 voor het team zal rijden. Hij neemt daarmee na vijf jaar afscheid van Mercedes, dat zo plaatsmaakte voor de komst van George Russell. Bottas kwam bij Mercedes wel tot negen zeges en zeventien polepositions, maar kon het teamgenoot Lewis Hamilton nooit moeilijk maken in de titelstrijd. Hij stond daar dus in de schaduw van Hamilton, maar bij Alfa Romeo heeft de Fin de kans om uit diens schaduw te stappen, aldus teambaas Frédéric Vasseur.

“Ze hebben samen acht kampioenschappen gewonnen”, zegt Vasseur tegen F1.com, doelend op de vier kampioenschappen voor Hamilton en de constructeurstitel die ze vier keer wonnen. “Hij staat bekend als Lewis’ teamgenoot. Hij moet in het nieuwe hoofdstuk bij ons de leider worden. Ik wil niet in de situatie terechtkomen waarin we een nummer één en nummer twee hebben, maar hij zal hier in ieder geval niet in iemands schaduw staan.”

“Hij moet de verantwoordelijkheid van het team op zijn schouders nemen”, vervolgt de Fransman. “Het zou een nieuw hoofdstuk kunnen zijn en ik hoop dat hij misschien ook van deze omgeving zal profiteren. Ik weet dat hij toegewijd is. Hij is meer dan professioneel. De snelheid is er. Hij staat het dichtst naast Lewis, en Lewis is absoluut een referentiepunt voor mij. Al met al denk ik dat hij het perfecte pakket voor ons is”, besluit Vasseur.

Foto: BSR Agency