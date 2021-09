De eerste dominosteen van het silly season is gevallen: Valtteri Bottas neemt na vijf jaar afscheid van Mercedes en zal vanaf 2022 voor Alfa Romeo rijden, waar hij een meerjarige deal heeft ondertekend. De Fin vervangt daar Kimi Räikkönen, die onlangs zijn afscheid van de Formule 1 aankondigde.

Het was de afgelopen tijd misschien wel een van de slechtst bewaarde geheimen: Valtteri Bottas zou geen contractverlenging krijgen bij Mercedes en zo de weg vrijmaken voor Williams-coureur George Russell. Bottas zelf zou dan naar een ander team vertrekken, waarbij Alfa Romeo als favoriet genoemd werd. Vandaag is het officieel bekendgemaakt dat de 32-jarige Fin inderdaad zijn stoeltje bij Mercedes moet afstaan en vanaf 2022 voor Alfa Romeo rijdt. Het gaat om een meerjarige deal voor Bottas, die zin heeft in de nieuwe uitdaging.

“Een nieuw hoofdstuk in mijn racecarrière ligt voor me: ik kijk ernaar uit om in 2022 en daarna te werken met Alfa Romeo voor wat een nieuwe uitdaging gaat worden met een iconische fabrikant”, aldus de Fin. “Alfa Romeo is een merk dat geen introductie behoeft, ze hebben geweldige pagina’s in de geschiedenis van de Formule 1 geschreven en het zal een eer zijn om dit merk te vertegenwoordigen. Het potentieel van het team in Hinwil is duidelijk en ik geniet van de kans om het team vooruit te helpen op de grid, vooral met de nieuwe reglementen in 2022 die het team de kans geven om een prestatiesprong te maken.”

Ook blikt Bottas nog terug op zijn tijd bij Mercedes, waar hij nog negen races te gaan heeft. “Ik zou graag Mercedes willen bedanken voor de vijf jaren samen. We hebben heel wat dingen bereikt die ik nooit zal vergeten. En hey, we hebben dit seizoen nog te winnen!”

Lees ook: Bottas na ‘saaie race’: ‘Hadden gewoon niet de snelheid’

Bottas kwam in zijn vijf jaren bij Mercedes tot negen overwinningen, al is het alweer even geleden dat hij op de hoogste trede van het podium mocht staan. Dat gebeurde voor het laatst bij de Grand Prix van Rusland van vorig jaar. Hij vertrok zeventien keer vanaf poleposition, noteerde zeventien keer de snelste raceronde en mocht 54 keer mee naar het podium als Mercedes-coureur. Voor het kampioenschap zou hij echter nooit strijden: Bottas kwam op lange termijn tekort om teamgenoot Lewis Hamilton te verslaan en zou de Brit juist regelmatig helpen in de titelstrijd. Ook dit seizoen moet hij vooral rugdekking bieden aan Hamilton ten opzichte van Max Verstappen. Hij staat nu derde in het kampioenschap op 123 punten; teamgenoot Hamilton heeft er 221,5.

Het is nog niet officieel bekendgemaakt dat George Russell in 2022 naar Mercedes vertrekt, maar dat nieuws zou niet lang meer op zich moeten laten wachten. De Brit ontpopte zich de laatste tijd tot de favoriet om het tweede Mercedes-zitje over te nemen. Als Mercedes-junior reed hij zichzelf al regelmatig in de schijnwerpers bij Williams met het – toch wat ongebruikelijke – podium in Spa-Francorchamps als hoogtepunt na een indrukwekkende kwalificatieronde op het natte circuit.

Fin vervangt Fin

Bottas vervangt bij Alfa Romeo een andere Fin, namelijk Kimi Räikkönen. De wereldkampioen van 2007 kondigde onlangs zijn afscheid van de Formule 1 aan. De 41-jarige Räikkönen zei dat het na negentien seizoenen in de Formule 1 wel tijd is voor iets nieuws. Wat dat precies gaat worden, weet hij zelf nog niet. Hij gaf namelijk aan dat hij nog geen plannen heeft voor zijn leven na de Formule 1. “Als ik het wist, had ik het al gezegd. Ik heb nog geen plannen en ben ook niet van plan om plannen te maken. Ik wil genieten van de periode zonder schema, waarbij familie voorop staat. Misschien zal ik racen, misschien niet. Ik weet het echt niet.”

“Ik ben blij met wat ik bereikt heb”, zo blikte Räikkönen terug op zijn Formule 1-carrière. “Je wil natuurlijk winnen. Ik wilde een kampioenschap winnen en kwam meerdere keren in de buurt. Ik won het met Ferrari en ik was blij dat het gebeurde, al helemaal met dat team. Wat mijn sterktepunten waren boeit me niet zoveel, ik heb het gewoon naar mijn zin gehad en ik deed het op mijn manier. Ik zou niks veranderen, al zou ik dat kunnen. Anders had ik hier misschien niet eens gezeten. Ik mag niet klagen”, aldus de Alfa Romeo-coureur.

Lees ook: Räikkönen weet nog niet of hij na F1 wil blijven racen: ‘Nog geen plannen’

Voor Bottas rest nu alleen nog de vraag wie zijn teamgenoot gaat worden bij Alfa Romeo. Het is namelijk nog onzeker of Antonio Giovinazzi langer mag blijven. Het contract van de 27-jarige Italiaan loopt na dit seizoen af en er gaan geruchten dat hij zijn zitje verliest. Namen als Alexander Albon en ook Formule E-wereldkampioen Nyck de Vries worden daarbij genoemd als mogelijke vervangers.

Foto: BSR Agency