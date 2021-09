Kimi Räikkönen weet nog niet zeker wat hij na de Formule 1 wil doen. De Fin heeft nog geen plannen gemaakt en is ook niet van plan om plannen te maken en wil vooral genieten van een periode zonder schema. Hij weet dan ook nog niet of hij na de Formule 1 wil racen: “Misschien wel, misschien niet.”

Woensdag kondigde Räikkönen zijn afscheid van de Formule 1 aan. De Fin stopt na negentien seizoenen met de sport. Het besluit om er na dit seizoen een eind aan te breien was geen lastige, meent Räikkönen.

“Niet echt, want het is natuurlijk niet gisteren genomen”, zegt Räikkönen bij de persconferentie in Zandvoort. “Ik heb er al ervaring mee”, grapt hij, verwijzend naar zijn afscheid na 2009. “Het ging toen ook prima. Ik ben hier al een lange tijd. Ik kan gelukkig zeggen dat de Formule 1 is nooit volledig mijn leven geweest. Het neemt veel tijd in beslag, maar het is nooit het belangrijkste geweest. Ik leef mijn leven en doe normale dingen. Wat dat betreft is het dus prima”, aldus de Fin.

De 41-jarige Räikkönen kijkt met trots terug op zijn lange Formule 1-carrière, waarin hij tot 21 zeges kwam en zich in 2007 tot wereldkampioen kroonde. “Ik ben blij met wat ik bereikt heb. Je wil natuurlijk winnen. Ik wilde een kampioenschap winnen en kwam meerdere keren in de buurt. Ik won het met Ferrari en ik was blij dat het gebeurde, al helemaal met dat team. Wat mijn sterktepunten waren boeit me niet zoveel, ik heb het gewoon naar mijn zin gehad en ik deed het op mijn manier. Ik zou niks veranderen, al zou ik dat kunnen. Anders had ik hier misschien niet eens gezeten. Ik mag niet klagen.”

Wat na de F1 voor Räikkönen?

Räikkönen kondigde in zijn Instagram-post aan dat hij klaar was voor nieuwe dingen, maar geeft bij de persconferentie eerlijk toe dat hij nog geen plannen heeft. “Nee, nog geen plannen. Ik wil geen schema hebben. De laatste jaren in de Formule 1 heb ik altijd al een planning gehad en wist ik al wat er zou komen, wat er op die en die dag op de agenda stond. Dat ik wil ik niet. Dat is een van de grote redenen dat ik ook eens iets anders wil doen. Je hebt andere schema’s, voor familie, kinderen, school en dat soort dingen. Ik wil niet dat het familieleven geleid wordt door wanneer er een race is. Ik heb geen haast en heb er dus ook nog totaal niet over nagedacht. Je hebt altijd mogelijkheden om iets te doen, maar daar wil ik op dit moment überhaupt nog niet aan denken”, benadrukt de wereldkampioen van 2007.

Räikkönen geeft toe dat hij wel al vaker heeft overwogen te stoppen met de Formule 1 in de afgelopen jaren. “Het oorspronkelijke plan was om voor mijn dertigste met pensioen te gaan”, grapt de Fin. “Maar dat is helaas niet gelukt. Ik kan je wel zeggen dat ik meerdere jaren heb gehad dat ik overwoog te stoppen. Dat kon midden in het seizoen zijn, of het midden van de week. Maar het werd uiteindelijk nu.”

Of hij wel al weet of hij überhaupt door wil gaan met racen na de Formule 1? “Als ik het wist, had ik het al gezegd. Ik heb nog geen plannen en ben ook niet van plan om plannen te maken. Ik wil genieten van de periode zonder schema, waarbij familie voorop staat. Misschien zal ik racen, misschien niet. Ik weet het echt niet”, besluit Räikkönen.

