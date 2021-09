Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur vindt het jammer dat hij na dit seizoen afscheid moet nemen van Kimi Räikkönen. Volgens de Fransman is er ‘geen coureur zoals Räikkönen’, die een ‘legende van de sport’ is geworden.

Woensdag kondigde Kimi Räikkönen op sociale media zijn afscheid van de Formule 1 aan. De 41-jarige Fin vertrekt na negentien seizoen, verspreid over twee perioden, om aan een nieuwe uitdaging te beginnen. Wat dat nieuwe avontuur wordt, wilde Räikkönen nog niet zeggen, maar het grootste nieuws blijft natuurlijk dat hij afscheid neemt. Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur vindt het jammer om de unieke Räikkönen vaarwel te zeggen.

Foto: BSR Agency

“Er is geen coureur zoals Kimi Räikkönen”, zegt Vasseur. “Zijn aanwezigheid, charisma en unieke houding, samen met zijn aangeboren talent waardoor hij in 2001 de kans kreeg bij dit team, hebben hem tot een legende van de sport gemaakt op een manier die cijfers en statistieken niet kunnen overbrengen.”

“Het was een genot om met hem samen te werken in de afgelopen jaren en ik geloof dat ik namens het hele team spreek, van de werkvloer in Hinwil tot aan de garage in Zandvoort, als ik zeg dat een coureur als Kimi een aantal onuitwisbare pagina’s van de geschiedenis van het team en de sport heeft geschreven”, aldus de Fransman.

Ook teamgenoot Antonio Giovinazzi, wiens toekomst bij Alfa Romeo nog uiterst onzeker is, schreef een bericht op sociale media naar aanleiding van het nieuws dat Räikkönen uit de Formule 1 vertrekt. “Je hebt een stempel gedrukt op de geschiedenis van de Formule 1, iets wat weinig anderen maar gedaan hebben”, schrijft de Italiaan. “Ik zal altijd dankbaar zijn dat ik het voorrecht heb gehad je teamgenoot te zijn. Dank je wel, Maestro.”

