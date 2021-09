Kimi Räikkönen zet aan het eind van dit seizoen een punt achter zijn Formule 1-loopbaan. De wereldkampioen van 2007 vindt het na negentien seizoenen verspreid over twee periodes mooi geweest.

“Dit is het dan”, is Räikkönens typisch treffende en koele commentaar op zijn eigen beslissing om te stoppen. Een beslissing die hij afgelopen winter al heeft genomen, en niet makkelijk was, zegt hij. “Na dit seizoen is het tijd voor nieuwe dingen”, zegt de coureur die van 2001 tot en met 2009 en daarna weer sinds 2012 in de Formule 1 reed.

“Hoewel het seizoen nog loopt, wil ik mijn familie, al mijn teams en iedereen die bij mijn carrière betrokken is geweest alvast bedanken. En”, vervolgt de immens populaire Iceman, “alle geweldige fans die me door de jaren heen zo fantastisch hebben gesteund.”

2021 is zoals gezegd Räikkönens negentiende en dus laatste seizoen in de Formule 1. De 41-jarige Fin, uit Espoo, reed voor Sauber, McLaren, Ferrari, Lotus, weer Ferrari en sinds 2019 Alfa Romeo. Räikkönen heeft 21 Grands Prix gewonnen en werd in 2007 in dienst van Ferrari wereldkampioen- hij is daarmee nog altijd Ferrari’s laatste kampioen.

De teller staat momenteel op 341 Grands Prix voor Räikkönen – een record. Als de tien nog geplande races dit jaar doorgaan, staat hij straks op 351 als het erop zit. “Mijn tijd in de Formule 1 komt tot een einde, maar is er nog veel in het leven dat ik wil ervaren en waar ik van wil genieten”, zegt Räikkönen. “Ik zie jullie vast nog wel!”

Het aanstaande vertrek van Räikkönen maakt de weg naar Alfa Romeo vrij voor zijn landgenoot Valtteri Bottas. De bijna tien jaar jongere Fin wordt al geruime tijd met dat team in verband gebracht. Bottas moet zo goed als zeker vertrekken bij Mercedes om plaats te maken voor George Russell.

