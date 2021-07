Valtteri Bottas heeft al gesprekken gevoerd met Alfa Romeo-teambaas Fred Vasseur over een stoeltje voor 2022. Dat schrijft het Duitse Motorsport-Total. Indien Bottas de overstap zou maken naar de Italiaanse renstal, zou dat zijn als vervanger van Kimi Räikkönen.

Hoewel Mercedes pas tijdens de zomerbreak een beslissing zal nemen over de teamgenoot van Lewis Hamilton in 2022, lijkt het er steeds meer op dat George Russell volgend jaar een stoeltje bij Mercedes krijgt. “We moeten maar kijken welke beslissing we nemen. Of misschien hebben we al wel een beslissing genomen, maar zeggen we het nog niet”, vertelde Toto Wolff eerder met een knipoog bij het Duitse RTL.

Algemeen wordt aangenomen dat, indien Russell Williams volgend jaar zou verlaten voor Mercedes, Bottas de omgekeerde beweging zou maken. Hoewel een terugkeer naar het Britse traditieteam wel degelijk tot de mogelijkheden behoort, is ook een overstap naar Alfa Romeo een optie voor de Fin.

Volgens Motorsport-Total heeft Bottas zelfs als gesprekken gevoerd met Alfa Romeo. “De eerste gesprekken tussen Bottas’ management en teambaas Frederic Vasseur hebben al plaatsgevonden”, valt er te lezen op de Duitse website.

Als Bottas zou verhuizen naar de Italiaanse renstal, zou dat zijn als vervanger van Kimi Räikkönen. “Kimi Räikkönen zou onder druk staan omdat hij bijna tien miljoen euro per jaar verdient. Daarvoor zou men echter een aanzienlijk betere prestatie verwachten, vooral in de kwalificatie”, aldus Motorsport-Total.

