Functie elders? Mercedes-teambaas Toto Wolff wil Valtteri Bottas ergens anders aan een zitje helpen als Mercedes na dit jaar niet met hem doorgaat. Toch is het zeker nog niet gezegd dat het kampioenschapsteam Bottas opzij zet. Afgelopen weekend was Wolff bijvoorbeeld nog vol lof over de Fin.

“Briljant”, noemde Wolff het weekend van Bottas in Silverstone zelfs, in gesprek met geselecteerde media waaronder FORMULE 1 Magazine. Volgens Wolff had Bottas namelijk zomaar in plaats van teamgenoot Lewis Hamilton de snelste kwalificatietijd kunnen rijden ‘als hij een slipstream had gehad’. “Had hij op pole gestaan voor de sprintkwalificatie, dan was de rest van zijn weekend ook een stuk makkelijker geweest”, weet Wolff.

‘Geweldige teamspeler’

Niet dat Bottas verder dus geen goed weekend had, want Wolff prijst ook zijn tempo in de race én hoe hij teamgenoot Hamilton hielp. “Hij heeft Lewis geholpen de overwinning veilig te stellen”, doelt Wolff op hoe Bottas zijn teamgenoot er op last van het team snel langs liet toen Hamilton na zijn stop sneller onderweg was. Volgens Wolff is Bottas zo niet alleen een ‘geweldige coureur’, maar ook een ‘geweldige teamspeler’. “Hij heeft het juiste karakter.”

Ondanks zijn lofzang aan het adres van Bottas, heeft Wolff de knoop nog niet doorgehakt wat betreft wie er in 2022 naast Hamilton voor Mercedes rijdt. De keuze gaat tussen Bottas en Mercedes-junior George Russell. “We moeten maar kijken welke beslissing we nemen. Of misschien hebben we al wel een beslissing genomen, maar zeggen we het nog niet”, knipoogt Wolff in gesprek met het Duitse RTL.

Tegenover die tv-zender laat Wolff zich ook lovend uit over Russell. “We steunen hem al lang. Hij werd in de GP3 in zijn eerste jaar gelijk kampioen en daarna ook in de Formule 2. We zien nu ook weer dat hij buitengewoon presteert, maar”, plaats Wolff een kanttekening, “we zien ook dat hij nog fouten maakt. Al is dat normaal als je pas 23 bent. Hij heeft zeker het potentieel om kampioen te worden. We bouwen het echter voorzichtig met hem op.”

Wolff wil Bottas helpen

Het lastige in het rijdersvraagstuk, vervolgt Wolff, is dat Russell en Bottas allebei een toekomst in de Formule 1 verdienen. “Ze verdienen het ook allebei om in de best mogelijke auto te zitten.” Indien dat in Bottas’ geval geen Mercedes is, vertelt Wolff het Finse Ilta Sanomat, zal hij zich inzetten om hem elders onder te brengen. “Ik zou dat dan als mijn plicht zien.” De teams van Williams en Alfa Romeo worden voor 2022 genoemd als opties voor Bottas.

