Valtteri Bottas is tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië als derde over de streep gekomen. In een race die overschaduwd werd door de harde klap van Max Verstappen in de eerste ronde, bewees de Fin Mercedes een grote dienst door Lewis Hamilton, die na tien seconden tijdstraf nog zicht had op de overwinning, aan zich voorbij te laten gaan.

De sprintkwalificatie van Bottas op zaterdag was niet adembenemend en ook vandaag was het geen spektakel. Van P3 naar P3, het is ook weinig reden voor een groot feest. Toch zal Bottas tevreden zijn met de dienst die hij Mercedes en zijn teamgenoot Hamilton heeft bewezen. Zeker nu de Fin nog altijd geen garanties heeft voor zijn toekomst bij de Duitse renstal.

“Het probleem vandaag was de start”, zegt Bottas na afloop van de race. “Die ging beide keren fout. Ik had best veel last van wielspin.” Bottas werd na de herstart van de wedstrijd verschalkt door Lando Norris. De Brit raakte de gewonnen positie echter kwijt na een slechte pitstop, waarin hij maar liefst zes seconden stilstond. Een zegen en een vloek voor Bottas: “Ik moest reageren op de stop van Lando aan het begin van de race. We stopten daardoor iets te vroeg om aan het eind van de race nog competitief te zijn.”

Dat Bottas aan het eind van de race niet mee kon doen om de overwinning zal zijn team Mercedes een worst wezen. Na de tijdstraf waren zij vooral gefocust om Hamilton aan de overwinning te helpen in zijn thuisrace. Enkele ronden voor het einde kreeg Bottas daarom over de teamradio te horen dat hij zijn plek af zou moeten staan aan de zevenvoudig wereldkampioen. “Team order: vecht niet met Hamilton”, klinkt het in zijn oor. Even later gaat de wingman dan ook zonder gezeur aan de kant in bocht 15.

(Photo by Andy Hone / LAT Images)

Voor niets is het niet geweest. Hamilton pakte twee ronden voor de finish de leiding in handen. Mercedes is Bottas daarom ook dankbaar na afloop. “Goed gedaan Valtteri. Zoals je misschien aan de reactie van het publiek kunt horen, heeft Lewis gewonnen.” Ook Mercedes-strategist James Vowles neemt zijn petje af voor Bottas. “Valtteri, dit is James. Bedankt daarvoor. Jij bent deel van de reden dat we hebben gewonnen.” Fijne woorden om te horen voor iemand die nog steeds aast op contractverlenging.

Bottas is daarom niet erg teleurgesteld dat hij zijn tweede plaats heeft moeten opgeven deze zondag. “We hebben in ieder geval Lando nog gepakt. En ik heb Lewis kunnen helpen om te winnen”, klinkt hij trots. “Als team hebben we goede punten gepakt. In die zin is het een heel sterk weekend geweest.” Door zijn derde plek tijdens de sprintrace verlaat Bottas Engeland met 16 extra punten, Mercedes pakt er in totaal zelfs 43.