Het was een allesbehalve soepele thuisrace voor Lewis Hamilton op Silverstone. De Brit was betrokken bij de zware crash van kampioenschapsleider Max Verstappen en kreeg daar een tijdstraf voor, maar ondanks dat won hij alsnog. Toch was hij het niet helemaal eens met de straf: “Hij gaf geen ruimte.”

Hamilton had een goede start en zo ruilden de twee vooraan van rol ten opzichte van de sprintkwalificatie. De Brit dook aan de binnenkant in bocht 1, al gaf Verstappen niet zomaar op. Ze reden zij-aan-zij voor een aantal bochten, totdat de Brit aan de binnenkant bij Copse een tik aan de achterkant van de Red Bull uitdeelde. Verstappen schoof op hoge snelheid tegen de bandenstapels aan, wat een impact van 51G zou blijken.

Foto: BSR Agency

‘Het is overweldigend”, vertelt Hamilton, die even op adem moest komen. “Het was een fysiek lastige race. We hadden fantastisch weer, het thuispubliek is geweldig!”, roept hij, met veel gejuich van de 140.000 aanwezige fans tot gevolg. “Ik ben de fans dankbaar en hoop dat ze gezond blijven. Dit is een droom, om dit hier te flikken met dit publiek. Ik had dit niet kunnen doen zonder het geweldige teamwerk van Valtteri en het team”, aldus de Brit.

Ondanks de tijdstraf van tien seconden voor de crash gaf Hamilton niet op. Na zijn pitstop kwam hij als vierde op de baan, maar kon snel afrekenen met landgenoot Lando Norris. Ook teamgenoot Valtteri Bottas maakte het leven niet zuur van de Brit en liet hem er, na wat teamorder, langs. Daarna zette hij de jacht op raceleider Charles Leclerc in. De Monegask reed zo hard als hij kon, maar was niet opgewassen tegen de veel snellere Mercedes. Het was dus een wisselvallige race voor Hamilton, die wel optimaal profiteert van de crash van Verstappen en het gat van 32 naar 7 ziet slinken.

“Het is lastig”, zo omschrijft hij zijn weg terug naar voren. “Ik gaf alles deze week om de prestaties uit deze auto te halen. Ik ben er trots op dat iedereen zo hard bleef werken, ook al kwamen we tekort.”

Over het incident met Verstappen heeft Hamilton nog wel wat te zeggen. “Max is erg agressief… Ik zat volledig naast hem en hij gaf geen ruimte. Of ik het nou eens was met de straf of niet, ik nam de straf voor lief en bleef werken. Ik heb me door niets laten afstoppen”, besluit de nu achtvoudig winnaar van de Britse Grand Prix.