Op een uitverkocht en bovenal warm Silverstone heeft Lewis Hamilton de Grand Prix van Groot-Brittannië gewonnen. De race werd in de eerste ronde al onderbroken door een zware crash van Max Verstappen na contact met Hamilton. De Brit kreeg er een tijdstraf van tien seconden voor, maar dat weerhield hem er niet van zijn thuisrace alsnog te winnen.

Vanwege de sprintkwalificatie kregen alle coureurs een vrije bandenkeuze, wat tot weinig originaliteit leidde op de grid met enkel de in de pitstraat startende Sergio Pérez op de harde band, de rest op de mediums.

In tegenstelling tot de sprintkwalificatie had Verstappen geen wereldstart en werden de rollen omgedraaid. Hamilton dook aan de binnenkant bij bocht 1, maar Verstappen gaf zich niet zomaar gewonnen. Na acht bochten had de Nederlander dan weer de leiding, maar in Copse ging het volledig fout tussen de twee. Hamilton probeerde de Red Bull-coureur in te halen, maar tikte daarbij tegen de achterkant aan waarna de Nederlander op hoge snelheid van de baan schoot. De Red Bull was zwaar beschadigd en Verstappen kreunde op de boordradio, maar kon zelf uitstappen waarna hij naar het medisch centrum gebracht werd voor een controle.

De race werd ruim een halfuur onderbroken als gevolg van de zware crash, omdat de bandenstapels hersteld moesten worden. Na veel gekibbel op de radio van Red Bull en Mercedes naar de wedstrijdleiding werd de race hervat, met een ietwat andere startvolgorde – met als grote afwezige dus kampioenschapsleider Verstappen.

Charles Leclerc vertrok van pole met Hamilton achter zich. Hij kwam prima weg en kon ook al snel een gat trekken naar de Mercedes. Daarachter was zoals gewoonlijk het nodige duw- en trekwerk, waarbij Sebastian Vettel spinde bij het uitkomen van bocht 8 en dus achteraan moest aansluiten. Thuisheld Lando Norris kon afrekenen met Valtteri Bottas en nam de derde plaats over bij de herstart, die als staande start begon.

Voor Hamilton kwam al snel na de herstart het slechte nieuws dat hij een tijdstraf van tien seconden kreeg voor zijn aandeel in de zware crash van Verstappen, waarbij een impact van 51G gemeten werd. Toch wel redelijk verrassend genoeg wist Leclerc het gat een lange tijd op ruim een seconde te houden naar Hamilton, die het dus zonder DRS moest doen. Na vijftien ronden kwam daar dan toch verandering wanneer raceleider Leclerc op de boordradio motorproblemen meldde. De paniek was goed te horen, al kreeg hij na enkele ronden wel wat meer vertrouwen toen vanaf de pitmuur klonk dat de problemen verholpen leken.

Bij Hamiltons pitstop bleef de pitcrew eerst tien seconden staan om de straf in te lossen, die hem terug zou brengen tot de vierde plaats. De Brit had niet lang nodig om landgenoot Norris voorbij te gaan voor de derde plek, maar had dus nog een gat naar teamgenoot Bottas en Leclerc voor hem.

Hamilton stampte er de ene na de andere snelle ronde uit en zette grote stappen richting Bottas én Leclerc, die het gat met tienden per ronde ziet slinken. Mercedes liet niets aan het toeval over en droeg Bottas op niet te vechten met Hamilton, in tegenstelling tot de vorige race. Dat deed hij ook niet en dus kon Hamilton zich richten op Leclerc.

Hoe hard de Ferrari ook zijn best deed, hij kon Hamilton na 52 ronden niet achter zich houden. In de vijftigste ronde dook Hamilton net als in de eerste ronde aan de binnenkant bij Copse, waardoor Leclerc wijd moest en achter de Mercedes moest aansluiten. Zo wist Hamilton dus ondanks de crash met Verstappen en de tijdstraf zijn thuisrace te winnen. Hij pakte de volle 25 punten. Leclerc mag zeer tevreden zijn met de tweede plaats, Bottas sluit aan als derde. Norris, Ricciardo, Sainz, Alonso, Stroll, Ocon en Tsunoda completeren de top-tien.

Door het uitvallen van Verstappen slinkt uiteraard zijn voorsprong in het kampioenschap. Na zijn dubbele zege in Oostenrijk en het enkel uitbreiden van zijn voorsprong, levert hij nu in. Het gat bedroeg voor het weekend nog 32, maar dat zijn er op weg naar Hongarije nog slechts zeven.

De Grand Prix van Hongarije is de volgende race op de kalender. Deze vindt plaats van 30 juli tot en met 1 augustus.