Max Verstappen leeft mee met de mensen in Limburg en België en Duitsland die getroffen zijn door de recente overstromingen. Na het behalen van de poleposition op Silverstone vertelde hij er veel mee bezig te zijn.

In gesprek met FORMULE 1 Magazine en De Telegraaf antwoordt Verstappen op de vraag van laatstgenoemde publicatie dat hij veel stilstaat bij de situatie in zijn geboortestreek. Verstappen, die onder de Nederlandse vlag rijdt, is geboren in het Belgische Hasselt en opgegroeid in het grensgebied van Nederlands en Belgisch Limburg en Duitsland. Zijn vader Jos Verstappen komt natuurlijk ook uit Limburg. Moeder Sophie komt uit België.

“Ik sta er natuurlijk bij stil. Ik heb veel familieleden en vrienden die daar wonen. Niet alleen in Limburg, maar ook in België of net over de grens in Duitsland”, verwijst hij ook naar die getroffen gebieden. Als hij nu het nieuws ziet, ziet Verstappen ‘mensen, vrienden en familie die alles kwijtraken’. “Dat is ongelofelijk. Het gaat ook om mensen waar wij mee te maken hebben gehad, die zijn nu gewoon hun hele bedrijf kwijtgeraakt”, geeft hij een voorbeeld.

“Je hebt daarnaast ook nog veel meer mensen die persoonlijke dingen zijn kwijtgeraakt. Dat is enorm lastig om te accepteren”, leeft Verstappen mee. “Ik heb daar enorm medelijden mee”, vertelt hij. Verstappen weet ook dat het een hele schrale troost is, maar voor de getroffenen die Formule 1-fan zijn, probeert hij natuurlijk ook een mooi resultaat neer te zetten dit weekend. “Al weet ik dat het heel lastig is nu, als je zoveel bent kwijtgeraakt in je leven.”

