Over het toegenomen vermogen van de Honda-motoren sinds de Grand Prix van Frankrijk doen vele theorieën de ronde. Technisch directeur Toyoharu Tanabe deed ze vandaag één voor één af als ‘niet waar’.

De motor die in Frankrijk werd toegevoegd aan de poule had enkele verbeteringen die de krachtbron betrouwbaarder moet maken. Toename in puur vermogen is ook niet toegestaan volgens het huidige motorreglement, dit schrijft voor dat de motoren gehomologeerd zijn en verdere ontwikkeling is bevroren tot 2025.

Het gerucht dat de Honda-motor sinds Frankrijk over 15 extra pk’s beschikt, is niet waar. “Ik zou blij zijn als dat zou kloppen maar dat is niet zo. En het mag dus niet, onze tweede motor is exact dezelfde als de eerst.” Bovendien moeten ingrijpende veranderingen (alleen toegestaan om kosten te besparen, de betrouwbaarheid te verbeteren of om logistieke redenen) moeten worden goedgekeurd door zowel de FIA als de andere fabrikanten.

Dus Mercedes, Renault en Ferrari krijgen alles mee wat Honda zou uitspoken. “Dat is zo geregeld omdat er in het verleden teams zijn geweest die hun vermogen wisten op te krikken door hun betrouwbaarheidsupdates. Dat is mijn antwoord op die verdachtmakingen.” Maar waar komt die zogenaamde extra snelheid dan wel vandaan?

“Dat is het resultaat van hard werken. We leren en leren over de motor en hoe we deze het best kunnen gebruiken. We proberen de zwakke punten te verbeteren en de sterke punten meer uit te buiten. Het resultaat is dat we met dezelfde motor meer tijd hebben weten te winnen.”

Toch gelooft Tanabe niet dat de huidige Honda-motor de sterkste van het veld is. “Dat zegt onze data althans. We kunnen niet het pure vermogen verbeteren. Daarom werken we hard om de krachtbron zo efficiënt mogelijk te gebruiken.”

