Mercedes-baas Toto Wolff mag graag zijn gedachten de vrije loop laten over wat er bij andere teams gebeurt. Hij wil ook weleens als door een bij gestoken reageren als men dat over Mercedes doet. Ferrari-baas Mattia Binotto, niet de favoriete collega van Wolff, analyseerde desgevraagd door Motorsport.com na de Grand Prix van Stiermarken van afgelopen weekend de situatie bij Mercedes.

“Ik vind dat er tekenen van afleiding zijn die er mede debet zijn aan de huidige situatie. Zij hebben vorig jaar intern een aantal wijzigingen doorgevoerd, daarbij is wellicht ook aan de invulling gesleuteld. Daarnaast duurde het ook nog eens tot februari voordat Lewis Hamilton zijn nieuwe overeenkomst tekent.”

Binotto vergelijkt de situatie met die van Red Bull. “Zij hebben het geweldig voor elkaar. Zij kunnen rekenen op een team dat al jaren stabiel is.” Dat Mercedes nu de aandacht vestigt op de snelheid van Red Bull op de rechte stukken en dat dit zou komen door een vernieuwde motor, vindt Binotto niet terecht. “Kijkend naar de GPS-data, hebben zij nu hetzelfde vermogen als in aan het begin van het seizoen in Bahrein”, aldus Binotto.

“Ze hebben de motor moeten terugschroeven omdat er mogelijk iets was met de betrouwbaarheid. Door dat op te lossen, zijn ze nu terug op het punt van Bahrein. Er is geen stap vooruit gezet. We hebben sinds Bahrein de motor op hetzelfde vermogen staan, dat staat de motor ons toe. Wat Red Bull betreft is het niet de vraag of ze een stap vooruit hebben gezet, dat mag ook niet volgens de regels.”

