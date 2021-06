De Red Bull Ring is misschien maar een kort baantje maar met zijn prachtige omgeving, de hoogteverschillen en snelle bochten vormt het een dankbare setting voor fotografen. Onze huisfotograaf Peter van Egmond heeft zijn favorieten uit de oogst van dit weekend gekozen en vertelt waarom.

Waar er in de hele wereld versoepelingen worden doorgevoerd, gelden in de F1-paddock nog altijd strenge regels voor fotografen. “Die zijn nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Dat houdt in dat ik de paddock niet in kom, ik mag alleen langs de baan. Donderdagmiddag was ik tijdens de mediadag op het rechte stuk aan het werk, daar kun je zo de garages inkijken.”

“Tegen half zes zag ik toen eerst plots Valtteri Bottas en Lewis Hamilton opduiken, zij moesten opdraven voor een fotosessie voor het team. Hamilton had er duidelijk weinig zin in, trok zijn teamshirt over zijn eigen kloffie aan en trok een strakke blik voor de foto. Even later kwamen de mannen van Alpha Tauri en Red Bull ook nog voor een sessie voor het kledingmerk. Het meest bijzondere vond ik om de coureurs zonder mondkapje te zien, dat komt nog altijd nauwelijks voor. “

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

“Deze foto heb ik tijdens de eerste vrije training gemaakt. Carlos Sainz spinde daar in zijn eerste rondje in bocht 1 en kwam dwars te staan. Op dat moment kwam Bottas uit de pits rijden, Sainz was een beetje aan het klooien om te keren maar Bottas bleef netjes en geduldig wachten. Een foto zonder snelheid dus want ze stonden stil.”

Foto: Peter van Egmond

“De setting van de Red Bull Ring heeft alles wat een fotograaf wil. Een prachtige lucht, natuur, bloemetjes in bloei en een mooi glooiende baan, het maakt de auto bijna ondergeschikt. Het levert klassieke Alpenplaatjes zoals deze met Verstappen op.”

Foto: Peter van Egmond

“Deze foto van Vettel is ook een klassieker maar dan meer in de zin van de moeilijkheidsgraad. Al zie je dat er misschien niet aan af. Ik sta aan de binnenkant van bocht 9 en 10, bij de ingang van de pitsstraat. Je ziet de auto niet aankomen maar je hoort hem wel. Je moet dus op het geluid afgaan, ze komen echt loeihard je lens inrijden dus je hebt maar een fractie van een seconde om af te drukken. Het levert een mooie foto vol snelheid op met een cleane achtergrond.”

Foto: Peter van Egmond

“Voor startfoto’s probeer ik altijd een combi van de start met de lokatie te maken, dit om de vraag: ‘Waar zijn we?’ te beantwoorden. In Oostenrijk kan je net voor de bocht staan, dan krijg je een foto zoals deze. Je kan ook een beetje ‘op de kop’ te staan. Zo krijg je de tribune met publiek op de achtergrond en het afbuigende veld op de voorgrond. Verstappen op kop maakt de foto mooi af!”

Foto: Peter van Egmond

“Vooruit, we zitten natuurlijk allemaal met een kater na het voetballen van zondag, Max Verstappen is toch de oranje hoop deze zomer. De trofee werd gepresenteerd door de bondskanselier van Oostenrijk, Sebastian Kurz.”

Foto: Peter van Egmond

“En om af te sluiten de finishfoto van Verstappen, hij deed voor de monteurs een burnout op het rechte stuk. Dat werd niet gewaardeerd door wedstrijdleider Michael Masi. De man op de voorgrond weet waarom, Nicholas Latifi beleefde in 2015 op dezelfde Red Bull Ring een angstaanjagende crash toen Roberto Merhi langzaam ging rijden bij het vallen van de vlag.”

Foto: Peter van Egmond