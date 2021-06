Martin Brundle durft hem wel aan: Max Verstappen wint normaal gesproken ook de tweede race op de Red Bull Ring en maakt er dan drie zeges op rij van in 2021, tenzij ‘Mercedes een koolstofvezeltoverstokje heeft’.

Dat laatste lijkt echter niet het geval, met Toto Wolff – de teambaas van het kampioenschapsteam – die al heeft aangegeven dat Mercedes dit jaar niet meer met updates voor haar W12-bolide komt. Tel erbij op dat komend weekend met zachtere banden wordt gereden op de Red Bull Ring dan afgelopen weekend, en het ziet er volgens Brundle zeer goed uit voor Verstappen, de winnaar van de laatste twee races.

“Je kan erop rekenen dat Verstappen weer wint”, schrijft Brundle in zijn column voor Sky Sports F1. “Het enige wat dat kan voorkomen, is een botsing, een betrouwbaarheidsprobleem of het weer. Al is Verstappen in de regen al net zo briljant als Lewis Hamilton”, zegt Brundle, ongetwijfeld met een blik op het weerbericht. Voor aanstaande zondag worden weer flinke buien voorspel. Al was dat afgelopen zondag ook zo, en vielen ze toen niet.

‘Verstappen is in topvorm’

Wat het weer ook doet, Red Bull heeft volgens Brundle een belangrijke stap gezet in de strijd met Mercedes. “Ze kunnen met minder vleugel rijden en hebben zo meer topsnelheid, maar de auto zorgt ook goed voor de banden. Dat is een potente combinatie, zeker in handen van Verstappen.” Volgens Brundle is Verstappen ook ‘in topvorm’. “Hij is ook heel kalm en zelfverzekerd, terwijl hij tegenwoordig ook vertrouwen kan hebben in de snelheid van zijn auto.”

In de ogen van Brundle is er ook niet iets waar het Verstappen nog aan schort. “Hij is geweldig in de kwalificatie – afgelopen weekend reed hij zelfs twee rondjes die goed genoeg waren voor pole. Daarnaast kan hij goed starten, managet de banden en de strategie goed, en schuwt enig ellebogenwerk in het duel niet als dat nodig is. Hij neemt nu bovendien ook alleen nog maar risico als dat noodzakelijk is én genoeg oplevert.”