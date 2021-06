De door Red Bull en Max Verstappen Grand Prix van Stiermarken was volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff ‘de eerste keer in acht jaar’ dat Mercedes de snelheid niet had. En er is meer goed nieuws voor Red Bull en Verstappen: Mercedes is namelijk gestopt met de ontwikkeling van haar auto.

Dat vertelt Wolff althans aan Sky Sports F1. De reden voor die ontwikkelingsstop? De regelrevolutie voor 2022, inclusief de komst van nieuwe auto’s. “Dat is iets heel belangrijks om aan te werken”, verklaart Mercedes-baas Wolff. Voor nu betekent het dat zijn team moet roeien met de riemen die het heeft, terwijl Red Bull haar auto nog wél verbetert. “Zij blijven dingen brengen en lopen nu steeds wat weg. De nieuwe power unit die ze hebben maakt ze ook sterker.”

Toch is de strijd volgens Wolff ‘zeker nog niet voorbij’. “Wij moeten gewoon het beste uit ons pakket halen.” Dat is dan wel een pakket dat op de Red Bull Ring niet goed genoeg was. “Hoewel dit geen slecht resultaat was”, zegt hij over de tweede plek van Hamilton en derde van Valtteri Bottas, “is het lastige dat dit de eerste keer in acht jaar was dat we de snelheid niet hadden.”

Mercedes moet dus op zoek naar antwoorden om die snelheid te vinden. “Het is geen gedane zaak”, blijft Wolff strijdlustig. “Er zijn nog vijftien races te gaan. Wij gaan zeker nog races winnen, poles pakken en terugvechten, maar vandaag hadden we de middelen niet om te winnen.” Dat is ‘lastig te verteren’, erkent Wolff, die benieuwd is of Mercedes komende week genoeg kan opsteken om volgend weekend beter voor de dag te komen.

2021 vs 2022

Wolff is er ondanks de huidige dip – Mercedes heeft de afgelopen vier races niet gewonnen, een zeldzaamheid in het hybridetijdperk – van overtuigd dat het er juist aan doet zich al vooral op 2022 te richten. “Al moet de tijd dat uiteindelijk natuurlijk uitwijzen. We weten het pas als we hier over vijf of tien jaar op terugblikken. Maar we krijgen volgend jaar een nieuwe auto, nieuwe motor en nieuwe brandstof. Je moet 2021 dus wel tegen 2022 afwegen.”