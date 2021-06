Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt ‘verbaasd’ te zijn dat Red Bull ‘zo fel’ reageert op opmerkingen over hun Honda-motor. De Oostenrijker stelt dat de regels voor dit seizoen duidelijk zijn en dat zij zichzelf dus niet zo fel hoeven te verdedigen tegen de opmerkingen: “Dat is een beetje vreemd.”

In Frankrijk merkte Lewis Hamilton al op dat de Red Bull een hoge topsnelheid had op de rechte stukken. Na de race zei teambaas Toto Wolff zelfs dat Red Bull grote stappen had gezet met de ontwikkeling van de motor, maar maakte duidelijk dat hij daarmee niet bedoelde dat ze bij Honda echte prestatiegerichte updates hebben doorgevoerd.

Dat is volgens het reglement voor dit seizoen namelijk niet toegestaan. Wel mogen de motoren aangepast worden als dit de betrouwbaarheid verbetert. Red Bull legde uit dat de topsnelheid te danken is aan de afstelling en de smallere achtervleugel. Na zijn derde poleposition van het seizoen kreeg Max Verstappen opnieuw vragen over de topsnelheid. “Ik denk dat ik de volgende keer een geprinte foto meeneem om het verschil in de achtervleugel te laten zien en die aan elke journalist overhandig”, reageerde Verstappen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is ‘verbaasd’ over hoe Red Bull op opmerkingen over de krachtbron reageert. “Ik vraag me af waarom dat zo’n gespreksonderwerp is, terwijl we allemaal weten dat de krachtbronnen gehomologeerd moeten zijn”, vertelt Wolff. “Ik ben erg verbaasd dat Red Bull zo fel reageert op dit verhaal. Dus dat is een beetje vreemd.”

“De regels zijn heel duidelijk. Het is gehomologeerd, je mag wat betrouwbaarheidsoplossingen doorvoeren, meer niet. Je mag verder nog wel eens wat aanpassen, maar daar heb je tokens voor nodig. Ze kunnen wat dat betreft dus geen extra vermogen hebben”, aldus Wolff.