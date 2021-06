Valtteri Bottas had ‘nooit gedacht’ dat hij een gridstraf zou krijgen voor zijn spin in de pitstraat tijdens de tweede vrijdagtraining, al weet hij ook wel hoe het gaat: “Iedereen probeert je te naaien in deze sport.”

Ferme taal dus van Bottas, die drie gridplekken moet inleveren en zondag daarom niet als tweede, maar als vijfde start. De reden? Bottas’ spin in de pitstraat tijdens VT2, toen hij bij wijze van experiment in de tweede in plaats van de eerste versnelling van zijn plaatsje in de pits wegtrok. Dat geschiedde met meer wielspin dan normaal en Bottas kwam zo zijlings voorbijglijden bij de buren van McLaren.

Hoewel de McLaren-manschappen Bottas weer in het rechte spoor duwden na zijn spin in de pits, klom het team ook gelijk in de radio om haar ongenoegen duidelijk te maken aan wedstrijdleider Michael Masi. “Dit was belachelijk! Hij had zomaar een paar van onze mensen kunnen raken! Of zelfs de pitmuur…” Bottas moest daarop op het matje komen bij de stewards. Daarvoor stelde hij nog dat hij er niet op rekende een straf te krijgen, maar die volgde dus toch.

‘Iedereen probeert je te naaien’

Gevraagd door verschillende media, waaronder The-Race, hoe hij er nu naar kijkt, noemt Bottas de straf voor zijn pitstraat spin nog altijd ‘vrij streng’. “Ik had echt nooit gedacht dat er een straf zou volgen. Maar natuurlijk: als andere teams een kans zien, klagen ze dat ze het gevaarlijk vinden, zodat je straf krijgt. Zo gaat het. Iedereen probeert je altijd te naaien in deze sport”, weet Bottas – die het voorval dus nog altijd wel mee vindt vallen – ook wel hoe het werkt.

