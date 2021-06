Valtteri Bottas was in de kwalificatie op de Red Bull Ring Max Verstappens meest geduchte rivaal, maar start slechts als vijfde door een gridstraf. Toch toont de Fin zich strijdlustig voor de race van zondag.

Lees ook: Verstappen pakt poleposition op Red Bull Ring, Hamilton tweede door straf Bottas

Of hij denkt dat Mercedes met Red Bull kan vechten? “Ja, zeker”, klinkt het overtuigd, met Bottas die in de kwalificatie naar de tweede tijd reed op 0.194 seconde van Verstappen. Bottas moet echter een gridstraf van drie plekken inlossen na zijn bizarre spin in de pits van vrijdag in de tweede training. Zo start hij dus als vijfde.

Podcast: ‘Valtteri Bottas zal niet lekker slapen na die knullige spin in de pits’

“Ik ben blij met hoe het in de kwalificatie ging, maar het is jammer van die straf. Je start natuurlijk liever als tweede dan vijfde”, trapt Bottas een open deur in, al mag hij happy zijn met zijn zaterdag. “Dit was een sterke kwalificatie. Als ik naar VT2 en VT3 kijk: het is nog wel een beetje zoeken, maar de setup was vandaag een stuk beter.”

“Het voelde ook goed in de auto”, vervolgt Bottas. “Ik heb ook wel het gevoel dat ik het onderste eruit heb gehaald. Ik verloor alleen in mijn eerste Q3-rondje een paar tienden achter Yuki Tsunoda. Misschien valt er dus nog wel meer te halen. We beginnen de race in elk geval op de mediums, wat ons als het goed is de beste kansen biedt.”