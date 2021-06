Max Verstappen heeft in een zeer spannende en vermakelijke kwalificatie op de Red Bull Ring de zesde poleposition van zijn carrière veroverd. De Nederlander zette een rondetijd van 1:03.841 neer en was daarmee bijna twee tienden sneller dan Valtteri Bottas, die als vijfde zal starten vanwege de gridstraf die hij kreeg voor zijn spin in de pitstraat op vrijdag. Lewis Hamilton moest genoegen nemen met de derde tijd, vóór verrassing van de dag Lando Norris, die dus als derde mag starten.

In Q1 is de gevarenzone relatief groot voor de middenveldteams. Enkel de topvier heeft de luxe om niet nog een keer naar buiten te hoeven gaan, de rest moet in de slotseconden nog een laatste rondetijd noteren. De verschillen zijn dusdanig klein dat er een heuse tombola volgt, waarbij Esteban Ocon de grootste naam is bij de uitvallers. De Fransman komt niet verder dan de zeventiende tijd en ziet Nicholas Latifi voor zich staan bij de start.

Even lijkt het er nog wel op dat Williams met beide auto’s door kon gaan naar Q2, maar de Canadees viel uiteindelijk dus alsnog buiten het bootje. Het scheelt overigens weinig of het was Daniel Ricciardo geweest: de Australiër is slechts drie honderdsten sneller dan de Williams-coureur. De top achttien staat binnen de seconde van elkaar; enkel de Haas-coureurs komen meer snelheid tekort.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Opnieuw spannend in Q2

Beide Mercedes-coureurs en Verstappen proberen het in Q2 op de mediums, maar daar geloven de andere twaalf coureurs niet aan. Dat zorgt voor een mooie tussenstand na de eerste run, waarbij de top elf binnen vier tienden van elkaar staat.

Opnieuw schieten coureurs naar boven in de tijdenlijst, om vervolgens weer snel weg te zakken. Dat resulteert in een vroegtijdig einde van de kwalificatie voor George Russell, die dus als elfde zal starten, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel en Antonio Giovinazzi. Ook nu was de Williams-coureur dicht bij: slechts acht duizendsten komt de Brit tekort om naar Q3 door te gaan.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Verstappen naar zesde pole

De lijn van kleine verschillen en spanning zet zich ook voort in Q3. Verstappen slaat dan al een mokerslag door ruim drie tienden onder de tijd van Hamilton te duiken. Lando Norris verrast op dat moment met een derde tijd, maar het gat naar Bottas en Pérez is minimaal.

Opnieuw is het in de slotfase van de sessie dringen en voordringen geblazen bij het aanzetten voor dat laatste, ultieme rondje. Voor Hamilton zit die ronde er eigenlijk al na een sector op, aangezien hij dan al twee tienden langzamer is dan zijn eigen tijd. Bottas verbetert zich wel, maar kan de poleposition voor Verstappen niet bedreigen. De Nederlander zal de thuisrace van Red Bull dus vanaf de eerste startplaats beginnen. Bottas heeft formeel de tweede plaats, maar zal als vijfde starten vanwege de gridstraf die hij kreeg voor zijn spin in de pitstraat op vrijdag.

Norris wordt de verrassing van de dag, noteert de vierde tijd en is daarmee sneller dan Sergio Pérez, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso en Lance Stroll. Hamilton zal dankzij de gridstraf van Bottas als tweede vertrekken, Norris mag zijn McLaren op de derde startplek op de grid parkeren terwijl Pérez, die op de zachte band moet starten, nu voor Bottas start.

De Grand Prix van Stiermarken begint zondag om 15:00 uur.