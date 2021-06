McLaren-coureur Lando Norris finishte in Oostenrijk als vijfde en best of the rest wel zo ongeveer waar hijzelf had verwacht, maar teamgenoot Daniel Ricciardo slaagde er ondanks een geweldige openingsronde niet in op P6 aan te sluiten. Dat kwam door een enkele rampzalige ronde.

Zoals gezegd was Ricciardo’s openingsronde wél heel goed. De Aussie vertrok na een slechte kwalificatie als dertiende, maar kwam op de Red Bull Ring goed uit de startblokken. Na de eerste ronde lag hij negende, maar net toen hij de strijd om P8 wilde aanbinden, ging het in ronde zeven mis. “Ik verloor ineens vermogen”, verhaalt Ricciardo bij Sky Sports F1. Zo verloor hij in één rondje vijf plekken. “Alles wat ik had gewonnen, leverde ik weer in.”

“Ik kwam zo ook middenin de drukte en het gedoe dat ik juist had ontvlucht met mijn goede start”, baalt hij na. “Mijn race was toen eigenlijk ook over. Het was niet fijn.” Want hoewel het probleem al rijdende opgelost kon worden, kon hij zijn strategie van starten op mediums zo niet meer uitbuiten. “Ik zat op dezelfde strategie als Carlos Sainz en hij werd uiteindelijk zesde. Dat had er voor ons dus ook ingezeten”, denkt Ricciardo.

“Dit is geen geval van ‘als, als’. Het kwam puur door dit specifieke probleem”, vertelt Ricciardo. “Het is pijnlijk als je goede werk zo teniet wordt gedaan.” Ricciardo weet echter dat hij niet de enige bij McLaren is die deze pijn voelt. “Het zag er veelbelovend uit. Ik denk echt dat Lando en ik als vijfde en zesde hadden kunnen finishen. Net als vorige week in Frankrijk.”

Norris is eenzaam

In tegenstelling tot Ricciardo, lukte het Norris dus wel zijn vijfde plek te herhalen. Het is Norris’ vierde vijfde plaats van dit jaar, en achtste puntenfinish in acht races tijd. “Veel meer zat er niet in”, resumeert hij. “Het was een wat eenzame race, maar als je als vijfde rondrijdt, is dat juist positief.” In het begin mocht Norris, die als derde begon, nog op het podium hopen, maar Red Bull en Mercedes waren in de race gewoon een maatje te groot voor McLaren.

